تحقيق استقصائي للجزيرة نت يتوّج بجائزة سمير قصير

أحرز التحقيق الاستقصائي "الهجرة بجواز شبيه.. سماسرة وسوق سوداء لوثائق السفر الأوروبية"، من إنتاج وحدة الصحافة المتأنية بموقع الجزيرة نت جائزة سمير قصير لفئة التحقيقات الاستقصائية، التي أعلنت نتائجها مساء اليوم في بيروت.

وترشح التحقيق الذي أعده الزميل الصحفي محمود السبكي وأشرف على إنجازه الزميل زهير حمداني للقائمة القصيرة من بين عشرات التحقيقات من عدة مواقع ومنصات عربية، ليحصل على الجائزة الأولى بعد منافسة مع 3 تحقيقات أخرى.

ويكشف التحقيق ظاهرة بيع الجوازات الشبيهة والأصلية والمزورة، وكيف تحولت بعض البلدان مثل تركيا واليونان إلى سوق مفتوحة لسماسرة الجوازات والمهربين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويتغلغل العمل في عالم هؤلاء المهربين والسماسرة، ويكشف طرق عملهم وأساليب اصطيادهم للمهاجرين والباحثين عن اللجوء في البلدان الأوروبية.

وكان تحقيق استقصائي نشرته الجزيرة نت بعنوان "الفخ البيلاروسي.. المهاجرون العرب في لعبة الحدود الأوروبية​"، للزميلين محمود السبكي وزهير حمداني قد حصد بدوره الجائزة الفضية كثاني أفضل تحقيق استقصائي عربي لعام 2022، في ختام أعمال المنتدى الـ15 لشبكة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية/ أريج" بالعاصمة الأردنية عمّان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من بين 133 تحقيقا استقصائيا شاركت بالمسابقة.

وترشح التحقيق نفسه للقائمة القصيرة لجوائز (True story) السويسرية من بين أكثر من 900 تحقيق من مختلف أنحاء العالم، وسيتم الإعلان عن العمل الفائز في 22 يونيو/حزيران الجاري.

يذكر أن جائزة سمير قصير لحرية الصحافة هي جائزة سنوية يقدمها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مؤسسة سمير قصير منذ عام 2006. وأنشئت تخليدا لذكرى الصحفي والكاتب اللبناني سمير قصير الذي اغتيل في 2 يونيو/حزيران 2005، وتمنح الجائزة في فئة الصحافة الاستقصائية وفئة مقالات الرأي، وفئة التقرير الإخباري السمعي البصري.

وحصلت الصحفية السورية إيناس حقي على جائزة أفضل مقال رأي، بينما فاز الصحفي اللبناني محمد شريتح بالجائزة في فئة التقرير الإخباري السمعي البصري.

وشارك في الجائزة 240 عملا صحفيا في الأصناف الثلاثة، وتكونت لجنة التحكيم من صحفيين وأكاديميين من لبنان واليمن والكويت والعراق وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا.