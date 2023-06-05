بعد تحذير صيني لأميركا.. ما أبرز التحالفات العسكرية قرب الصين؟

حذر وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو خلال كلمته بمنتدى "حوار شانغريلا" للأمن والدفاع، الذي اختتم الأحد في سنغافورة، من إقامة تحالفات عسكرية شبيهة بحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقال الوزير الصيني إن خطوة من هذا القبيل ستغرق المنطقة في دوامة من الصراعات، مشددا على أن منطقة آسيا والمحيط الهادي تحتاج إلى تعاون مفتوح وشامل لا إلى تكوين مجموعات صغيرة، وأكد أنه يجب ألا يُسمح بتكرار ما حصل من مآسي الحربين العالميتين.

وتحمل تصريحات وزير الدفاع الصيني تلميحا إلى تحالفات أقامتها الولايات المتحدة في المنطقة، وهي تحالفات توجد أستراليا في القلب منها، وأبرزها مجموعة "أوكوس" (AUKUS)، وهي تحالف ثلاثي تأسس عام 2021 ويضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا بهدف تعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وهناك أيضا التحالف الأمني الرباعي "كواد" (Quad) الذي أنشئ عام 2007 بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.

التقرير المرفق للجزيرة يلقي الضوء على أبرز هذه التحالفات.