بعدما أحدث اعتراضها انفجارا صوتيا.. مقتل ركاب طائرة خاصة تحطمت شرقي الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأميركية -اليوم الاثنين- مقتل الركاب الأربعة الذين كانوا يستقلون طائرة خاصة تحطمت في ولاية فرجينيا، وهي الطائرة التي أدى عدم استجابتها أثناء تحليقها فوق واشنطن أمس الأحد إلى تدخل طائرتين حربيتين، مما أحدث انفجارا صوتيا تردد صداه في العاصمة.

وقالت شرطة ولاية واشنطن إن "رجال الإنقاذ لم يعثروا على ناجين" عندما وصلوا سيرا إلى موقع تحطم الطائرة الصغيرة في منطقة فرجينيا، وقد أعلنت السلطات انتهاء عملية البحث.

وقال جون رامبل، مالك شركة شركة "آنكور موتورز أوف ملبورن" (Encore Motors of Melbourne) التي سُجلت الطائرة المتحطمة باسمها، لصحيفة "واشنطن بوست" (Washignton Post)، إن عائلته كانت على متن الطائرة، بما في ذلك ابنته وحفيدته ومربية الطفلة.

The unresponsive Cessna jet that flew over D.C. and Northern Virginia on Sunday, sparking a supersonic fighter jet response heard across the DMV, crashed in rural Virginia, officials said. No survivors were found.⁠ https://t.co/fTaQkRwXxy pic.twitter.com/BUzX16KQDp

