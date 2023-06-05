"انتخابها كأول برلمانية محجبة كان خطأ".. هجوم غربي على وزيرة الأسرة التركية

هاجم نشطاء وسياسيون متطرفون في فرنسا وبلجيكا، وزيرة الأسرة الجديدة في تركيا ماهينور غوغتاش، مذكرين بخلفيتها السياسية، كأول سفيرة محجبة في تاريخ تركيا وأول نائبة أوروبية محجبة بالبرلمان البلجيكي.

Le plus dingue, c’est que la gauche avait quand même réussi l’exploit de nous faire passer Mahinur Özdemir pour une musulmane « modérée », un exemple « d’intégration » à la belge! https://t.co/hBpwj6LD90 — Valerian Halsbury (@V_Halsbury) June 4, 2023

وزعمت النائبة الأوروبية عن حزب "أوريزون" الفرنسي، نتالي لوازو، عبر حسابها في تويتر أن "استلام ماهينور غوغتاش لحقيبة الأسرة في تركيا يعني مثالا حقيقيا لتأثير جماعة الإخوان في أوروبا بما أنها قادمة من البرلمان البلجيكي".

Prenez une minute pour mesurer l’emprise des Frères musulmans et de la Turquie sur la vie politique en Europe: une ex-députée belge devient ministre de Recep Tayyip Erdogan. https://t.co/Y352jUTL6V — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) June 4, 2023

وهو ما رد عليه الناشط كوري ليجوين بقوله، "هل كتبتِ نفس الشيء عن السيدة سالومي زورابيشفيلي التي كانت سفيرة فرنسا والتي هي اليوم رئيسة جورجيا؟!".

Avez-vous écrit la même chose sur Madame Salomé Zourabichvili qui fut ambassadrice de France et qui aujourd’hui est présidente de la Géorgie ? — Cory Le Guen (@coryleguen) June 4, 2023

فيما اعتبر الصحفي البلجيكي جون بيار مارتان أن وصول ماهينور غوغتاش إلى البرلمان البلجيكي كأول محجبة في التاريخ كان "خطأ كبيرا وقلة فطنة وعمى من قبل حزبها المركز الديمقراطي المسيحي".

Avoir fait ., en son temps , de Mahinur Ozdemir la première élue voilée ( CDH) était une faute, un manque de discernement, un aveuglement… https://t.co/Db887M70X6 — Jean-Pierre Martin (@JeanPie31094861) June 4, 2023

ويفسر المحامي والقانوني الفرنسي كيليان إيتيان الموضوع عبر حسابه في تويتر قائلا "إنه نتيجة التسامح الواضح للغاية فيما يتعلق بازدواج الجنسية والحقوق المختلفة".

Conséquence d'une tolérance trop marquée à l'égard de la binationalité et des droit afférents. https://t.co/4PaAynQgY0 — Killian.Étienne.SL (@SlKillian) June 4, 2023

من ماهينور أوزدمير غوغتاش؟

ولدت ماهينور أوزدمير غوغتاش عام 1982، في العاصمة البلجيكية بروكسل لعائلة مهاجرة من ولاية قونية التركية.

حصلت على درجة البكالوريوس في هندسة الموارد البشرية من جامعة بروكسل ودرجة الماجستير في الإدارة العامة، وعملت في تخطيط المدن وتقسيم المناطق والبيئة ومشكلة الإسكان ومكافحة التمييز في أماكن العمل.

في عام 2009، أصبحت أوزدمير أول نائبة محجبة في البرلمان البلجيكي، وفي عام 2015، تعرضت لقرار طرد تعسفي من حزبها "الديمقراطي المسيحي" (CDH)، لرفضها تعريف إبادة الأرمن بأنها إبادة جماعية.

استمرت أوزدمير في السياسة كنائب مستقل حتى انتهاء ولايتها عام 2019، لتغادر بعدها الحياة السياسية البلجيكية قبل أن تصبح سفيرة تركيا في الجزائر في يناير/كانون الثاني 2020.

وفي 3 يونيو/حزيران 2023، دخلت ضمن تشكيلة الحكومة التركية الجديدة التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث توصف ماهينور بأنها "الابنة الروحية" للرئيس أردوغان.

وتتحدث ماهينور اللغات الهولندية والإنجليزية والفرنسية بطلاقة، بالإضافة إلى لغتها الأم التركية.