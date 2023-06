أميركا تتحدث عن تصاعد أعمال الصين العدائية وبكين تتهم واشنطن بإثارة المشاكل

قال البيت الأبيض -اليوم الاثنين- إن المناورات العسكرية الصينية في مضيق تايوان وبحر جنوب الصين تعكس تزايد الأعمال العدائية لبكين، في حين اتهمت الخارجية الصينية الولايات المتحدة بإثارة المشاكل.

وذكر البيت الأبيض أن "تصاعد عدوانية الجيش الصيني تزيد احتمال وقوع خطأ يؤدي في النهاية إلى التسبب بجرح شخص ما".

وجاء الانتقاد الأميركي بعدما اتهمت البحرية الأميركية أول أمس السبت سفينة صينية بالإبحار المتعرج "غير الآمن" حول مدمرة أميركية في مضيق تايوان، بعد أقل من 10 أيام من حادث جوي بين البلدين في المنطقة نفسها.

ونشرت البحرية الأميركية أمس الأحد تسجيلا مصورا لاقتراب سفينة حربية صينية من مدمرة أميركية في مضيق تايوان، والعبور من أمامها بطريقة وصفتها البحرية الأميركية بأنها "غير آمنة".

