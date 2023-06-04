وفد من حماس برئاسة هنية يصل للقاهرة.. ما سبب الزيارة؟

قال بيان لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في فلسطين إن وفدا من قادة الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وصل القاهرة لبحث عدد من القضايا السياسية والميدانية بدعوة مصرية.

وبحسب البيان، ضم وفد الحركة الذي حل بالقاهرة السبت كلا من صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، ورئيس حماس خارج فلسطين خالد مشعل، إضافة لعضوي المكتب السياسي خليل الحية وروحي مشتهى، ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالمسؤولين المصريين.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي وصول أمينها العام زياد النخالة إلى القاهرة لبحث قضايا فلسطينية.

وكان مصدر فلسطيني مطلع قال لوكالة الأناضول إن هنية تلقى دعوة رسمية لزيارة مصر خلال أيام لبحث القضية الفلسطينية وقضايا تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة وملف المصالحة.

وشنت إسرائيل بين 9 و13 مايو/أيار الماضي عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة راح ضحيتها 11 فردا من قادة الحركة وعناصرها في القطاع، قبل أن تنتهي بوقف إطلاق نار عبر وساطة أجرتها كل من مصر وقطر والأمم المتحدة.

في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة رشقات صاروخية صوب مدن وبلدات إسرائيلية بينها تل أبيب والقدس، تسببت في مقتل شخصين، بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن هيئة الإسعاف الإسرائيلية.