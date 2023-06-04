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وفاة شخص في حريق بنزل للاجئين في ألمانيا

أكتظاظ مراكز الإيواء بأعداد تفوق قدرتها من اللاجئين تسبب بتزايد المشكلات بينهم. الجزيرة نت
اكتظاظ مراكز الإيواء بأعداد تفوق قدرتها من اللاجئين (الجزيرة)
4/6/2023

أعلنت الشرطة الألمانية نشوب حريق في نزل للاجئين شرقي البلاد صباح اليوم الأحد.

وأوضحت الشرطة اليوم أن الحريق أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين، وفقا للمعلومات المتوافرة حتى الآن.

ونشب الحريق في نزل بمدينة أبولدا بولاية تورينغن الألمانية، وأضافت الشرطة أن طفلا يبلغ من العمر 9 أعوام مفقود حاليا من بعد الحريق.

وعما إذا كان الطفل المفقود هو صاحب الجثة التي تم العثور عليها بعد الحريق، أوضحت الشرطة أنه لا يمكن التحقق من ذلك بشكل نهائي إلا بعد فحص الطب الشرعي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية