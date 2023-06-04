وفاة شخص في حريق بنزل للاجئين في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية نشوب حريق في نزل للاجئين شرقي البلاد صباح اليوم الأحد.

وأوضحت الشرطة اليوم أن الحريق أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين، وفقا للمعلومات المتوافرة حتى الآن.

ونشب الحريق في نزل بمدينة أبولدا بولاية تورينغن الألمانية، وأضافت الشرطة أن طفلا يبلغ من العمر 9 أعوام مفقود حاليا من بعد الحريق.

وعما إذا كان الطفل المفقود هو صاحب الجثة التي تم العثور عليها بعد الحريق، أوضحت الشرطة أنه لا يمكن التحقق من ذلك بشكل نهائي إلا بعد فحص الطب الشرعي.