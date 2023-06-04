مسلحون يقتلون العشرات ويخطفون أطفالا في شمال نيجيريا

قالت الشرطة والسكان -اليوم الأحد- إن مسلحين في نيجيريا قتلوا عشرات الأشخاص وخطفوا عددا من الأطفال في هجمات منفصلة بولايتين شماليتين.

وقال سكان إن مسلحين هاجموا قريتي جانباكو وساكيدا في شمال غرب ولاية زامفارا أمس السبت، مما أدى لمقتل 24 شخصا. كما خطف المسلحون عددا من الأطفال الذين كانوا يجمعون الحطب في غابة بقرية جورا المجاورة.

وزامفارا ولاية توصف بأنها بؤرة عمليات الخطف لطلب الفدية التي ترتكبها عصابات مسلحة في قرى نائية.

وقال حسيني أحمد وأبو بكر مارادون، وهما من سكان جانباكو وساكيدا -لرويترز عبر الهاتف- إن العصابات طلبت من سكان القريتين قبل أيام دفع إتاوات لتركهم يزرعون حقولهم، لكن القرويين لم يفعلوا ذلك.

وأكد المتحدث باسم شرطة زامفارا يزيد أبو بكر وقوع الهجمات، لكنه قال إنه تم الإبلاغ عن مقتل 13 شخصا وخطف 9 من الصبية والفتيات.

وكثيرا ما تستغل عصابات مسلحة على متن دراجات نارية حالة الإنهاك التي تعاني منها قوات الأمن المنتشرة على مساحات شاسعة في المنطقة، لتخطف قرويين وسائقي سيارات وتطلب فدية لإطلاقهم.