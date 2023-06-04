مسؤول عسكري أميركي: التحالف البحري بين إيران ودول خليجية غير منطقي ويتحدى العقل

نقل موقع بريكينغ ديفينس (Breaking Defense) عن المتحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس والقوات البحرية المشتركة تيم هوكينز، قوله إن التحالف البحري الذي أعلنت إيران اعتزامها تشكيله مع السعودية ودول خليجية أخرى أمر غير منطقي ويتحدى العقل.

وأضاف هوكينز أن إيران هي المسؤول الأول عن عدم الاستقرار الإقليمي، وتريد تشكيل تحالف أمني بحري لحماية المياه التي تهددها، بحسب الموقع الأميركي المتخصص في الأخبار العسكرية.

وجاءت تصريحات المسؤول العسكري الأميركي ردا على قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، الذي قال إن بلاده ستشكل تحالفات جديدة تشمل القوات البحرية لإيران ودول عدة.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن بلاده ستتعاون مع السعودية والهند والإمارات وقطر والبحرين والعراق وباكستان، في إطار هذا التحالف.

ورغم أن المسؤول الإيراني لم يحدد التفاصيل، فإنه قال إن دول المنطقة أدركت أن التعاون مع بعضها فقط هو الذي يجلب الأمن إلى المنطقة.





وكانت طهران عيّنت يوم 22 مايو/أيار الجاري علي رضا عنايتي سفيرا لها لدى السعودية، وذلك بعد قرار الدولتين استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، أعلنت الرياض وطهران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين.

وفي السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج، ومن ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيرة ومصادرة ناقلات نفط.

وتوترت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، وإعادة فرضها عقوبات قاسية على إيران.