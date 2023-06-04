كثفت أوكرانيا من استهدافها.. ما أهمية بيلغورود للجيش الروسي؟

قال رئيس شركة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين إن الوضع في مقاطعة بيلغورود يتسم بالفوضى التي قد تحتم تدخل قواته. وتتعرض المقاطعة للاستهداف منذ الشهر الأول للحرب الروسية على أوكرانيا، وزادت وتيرة الهجمات ونوعيتها خلال الأسابيع الماضية.

وتعتبر المقاطعة التي تقع جنوبي غربي روسيا بمحاذاة الحدود الشمالية الأوكرانية، خط إمداد رئيسيا للقوات الروسية الموجودة داخل أوكرانيا.

التقرير المرفق من الجزيرة يلقي الضوء على أهمية بيلغورود للجيش الروسي، وتفاصيل الوضع فيها.