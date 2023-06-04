نتنياهو وصفه بالإرهابي.. تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن هجوم العوجة

كشفت صحيفة معاريف العبرية اليوم الأحد نتائج التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي بشأن العملية التي نفذها شرطي مصري بالقرب من معبر العوجة وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود بين مصر وإسرائيل. في وقت وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادث بالإرهابي والخطير.

وأوردت الصحيفة نقلا عن التحقيق الأولي أن المجنّد المصري خطط للهجوم بدقة وربما تلقى مساعدة على مستوى التخطيط.

وقالت معاريف إن المجند مشى مسافة 5 كيلومترات من موقعه في الأراضي المصرية وسط تضاريس صعبة للغاية، حسب وصفها.

وأضافت أن منفذ العملية خطط لمسار التسلل وعرف موقع الجنود الذي يبعد حوالي 150 مترا عن ممر الطوارئ في السياج الحدودي.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن جنديين اثنين قتلا في بداية الأمر بعد ساعات من مشاركتهما في عملية إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات، مشيرا إلى أن منفذ العملية شرطي مصري.

وأضاف الجيش لاحقا أن جنديا ثالث لقي مصرعه وأصيب ضابط خلال اشتباك وقع أثناء ملاحقة المهاجم داخل الأراضي الإسرائيلية وأسفر أيضا عن مقتل منفذ العملية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الشرطي المصري دخل من معبر طوارئ في الجدار الأمني على الحدود مع مصر.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجنديين اللذين قتلا أولا قرب الحدود لم يطلقا النار من أسلحتهما و"يبدو أن منفذ العملية فاجأهما"، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة رصدت مطلق النار على عمق كيلومتر ونصف داخل الأراضي الإسرائيلية.

وفي المقابل، أوضح المتحدث العسكري المصري أن الجنود الإسرائيليين قتلوا في اشتباك أثناء مطاردة رجل أمن مصري مهربي مخدرات عند معبر العوجة.

بيد أن رواية المتحدث العسكري المصري أثارت اعتراضات في الجانب الإسرائيلي الذي بات يتحدث عن عملية مدبرة.

عملية خطيرة

وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل الجنود الإسرائيليين الثلاثة على يد فرد

تأمين مصري بأنه هجوم إرهابي وطالب بتحقيق شامل مشترك مع مصر.

وقال نتنياهو لمجلس الوزراء حول الحادث الذي وقع يوم السبت في تصريحات نقلها التلفزيون "بعثت إسرائيل برسالة واضحة للحكومة

المصرية. نتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملا ومفصلا".

وأضاف "سنحدّث إجراءات وأساليب العمليات وأيضا الإجراءات الرامية إلى الحد من عمليات التهريب إلى الحد الأدنى ولضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات الإرهابية المأساوية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن حكومته ستستخلص النتائج من العملية التي وصفها بالخطيرة.

وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي وصف ما وقع عند الحدود مع مصر بالخطير والقاسي جدا.

وقال هليفي إن الجيش يجري تحقيقا في الحادث بشكل معمق وأساسي مع الجيش المصري، وسيتم استخلاص العبر، وفق تعبيره.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن هليفي أجرى تحقيقا وتقييما ميدانيا في مكان الحادث مع قائد القيادة الجنوبية وقائد الفرقة 80 المسؤولة عن المنطقة.





تحقيق مشترك

في غضون ذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي أن التحقيق في الحادث يجري بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري.

وفي القاهرة، قال متحدث عسكرى مصري إن وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق الأول محمد زكي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت لبحث ملابسات حادث الحدود والتنسيق لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مصر أبلغت الجانب الإسرائيلي بأنها لم تكن تعلم بنوايا منفذ العملية.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن غالانت تحدث مع زكي وأوضح له أن العلاقة بين الطرفين مهمة للغاية.

وحسب الهيئة، فقد أكد وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره المصري أن التعاون في التحقيق فيما وصفه بالهجوم الخطير له أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقة بين الدولتين.

وقد أفادت مصادر عسكرية وإعلامية إسرائيلية بأن الجيشين المصري والإسرائيلي بدآ بإجراء تحقيق ميداني في موقع الحادثة، للوقوف على ملابسات ما جرى.

في غضون ذلك، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانون قوله إن إعلان مصر بشأن الهجوم على الحدود مخجل.

وكان الجيش الإسرائيلي أرسل تعزيزات إلى المنطقة التي وقعت فيها العملية، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق كل الطرق والمحاور المؤدية إلى الحدود مع مصر.