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عاجل | مراسل الجزيرة: دوي انفجارات متتالية في جنوب أم درمان

4/6/2023-|آخر تحديث: 4/6/202309:12 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة: دوي انفجارات متتالية في جنوب أم درمان

المصدر : الجزيرة