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عاجل | رويترز: مصر تنشر 3 زوارق لسحب ناقلة نفط بعد تعطل محركها في قناة السويس

4/6/2023

رويترز: مصر تنشر 3 زوارق لسحب ناقلة نفط بعد تعطل محركها في قناة السويس

المصدر : رويترز