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أردوغان بعد تنصيبه: سنعزز مكانة تركيا وقوتها الإقليمية والدولية

ANKARA, TURKIYE - JUNE 03: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) A general view of guests as they attend a dinner at Cankaya Mansion after the inauguration ceremony of the Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Ankara, Turkiye on June 03, 2023. ( TUR Presidency/Murat Cetinmuhurdar - Anadolu Agency )
مأدبة عشاء في أنقرة مساء السبت لضيوف حفل تنصيب الرئيس التركي أردوغان (وكالة الأناضول)
4/6/2023-|آخر تحديث: 4/6/202302:52 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

خلال مأدبة عشاء أقامها على شرف ضيوف حفل تنصيبه لولاية رئاسية جديدة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم حكومته تعزيز المكانة والقوة الإقليمية والدولية لبلاده خلال المرحلة المقبلة.

وأقيمت المأدبة في قصر جانقايا الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وأعقبت يوما حافلا شهد أداء الرئيس أردوغان اليمين الدستورية بعد فوزه في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، وكذلك الكشف عن تشكيلة الحكومة التركية الجديدة.

وبعد أن شكر المشاركين في حفل التنصيب، قال أردوغان إنه يعتزم مع حكومته تعزيز مكانة وقوة تركيا الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة العمل مع جميع الشركاء والأصدقاء لتأسيس نظام عالمي أكثر عدلا وسلاما.

وأضاف أن وجهة تركيا ستكون إلى الشرق والغرب معا، مستدركا "لكن الأهم من ذلك كلّه هو التوجه نحو الحق والحقيقة والعدالة".

وجرت مراسم تنصيب الرئيس التركي، ومن بينها أداء اليمين الدستورية، أمس السبت في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، وتلا ذلك إعلان أسماء وزراء حكومته، إضافة إلى الكشف عن تعيين جودت يلماز نائبا للرئيس.

ANKARA, TURKIYE - JUNE 03: Turkish President Recep Tayyip Erdogan unveils Turkiye's new Cabinet at the Cankaya Palace after he was sworn in as president in parliament on June 03, 2023 in Ankara, Turkiye. In the new cabinet, Turkish Vice President Cevdet Yilmaz (9th L), Turkish Justice Minister Yilmaz Tunc (8th L), Turkish Family and Social Services Minister Mahinur Ozdemir Goktas (9th R), Turkish Labor and Social Security Minister Vedat Isikhan (7th L), Turkish Environment, Urbanization, and Climate Change Minister Mehmet Ozhaseki (8th R), Turkish Foreign Minister Hakan Fidan (7th R), Turkish Energy and Natural Resources Minister Alparslan Bayraktar (6th L), Turkish Youth and Sports Minister: Osman Askin Bak (6th R), Turkish Treasury and Finance Minister Mehmet Simsek (5th L), Turkish Interior Minister Ali Yerlikaya (5th R), Turkish Culture and Tourism Minister Mehmet Nuri Ersoy (4th L), Turkish National Education Minister Yusuf Tekin (4th R), Turkish National Defense Minister Yasar Guler (3rd L), Turkish Health Minister Fahrettin Koca (3rd R), Turkish Industry and Technology Minister Mehmet Fatih Kacir (2nd L), Turkish Agriculture and Forestry Minister Ibrahim Yumakli (2nd R), Turkish Trade Minister Omer Bolat (L) and Turkish Transport and Infrastructure Minister Abdulkadir Uraloglu (R) took office. Photojournalist:Emin Sansar Publisher:Mert Türker Details 03.06.2023 23:41Türkiye - Ankara 4Package: GeneralCategory:General Tags :Turkish President Recep Tayyip Erdogan, 2023, Ankara, cabinet, cankaya mansion, new, Palace, Parliament, politica, politics, Turkish President Erdogan, unveil
الرئيس أردوغان قدم أعضاء حكومته الجديدة (وكالة الأناضول)

الحكومة الجديدة

واختار أردوغان لوزارة الخارجية هاكان فيدان، الذي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات على مدى 13 عاما، في حين تسلم حقيبة الدفاع يشار غولر الذي كان رئيسا لهيئة أركان القوات المسلحة، وذلك خلفا لخلوصي آكار الذي كان يتولى الوزارة منذ يوليو/تموز 2018.

وذهب منصب وزير الخزانة والمالية إلى محمد شيمشك الذي شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.

وأعلن الرئيس أردوغان أيضا تعيين والي إسطنبول علي يرلي قايا وزيرا للداخلية، في حين تم تعيين سفيرة البلاد في الجزائر ماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرة للأسرة والسياسات الاجتماعية، علما بأنها تحمل الجنسيتين التركية والبلجيكية، واشتهرت سابقا بأنها أول برلمانية محجبة في بلجيكا.

وقد احتفظ فخر الدين قوجة بمنصبه وزيرا للصحة، ومحمد نوري أرصوي بحقيبة الثقافة والسياحة.

المصدر : الجزيرة + وكالات