أردوغان بعد تنصيبه: سنعزز مكانة تركيا وقوتها الإقليمية والدولية

خلال مأدبة عشاء أقامها على شرف ضيوف حفل تنصيبه لولاية رئاسية جديدة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم حكومته تعزيز المكانة والقوة الإقليمية والدولية لبلاده خلال المرحلة المقبلة.

وأقيمت المأدبة في قصر جانقايا الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وأعقبت يوما حافلا شهد أداء الرئيس أردوغان اليمين الدستورية بعد فوزه في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، وكذلك الكشف عن تشكيلة الحكومة التركية الجديدة.

وبعد أن شكر المشاركين في حفل التنصيب، قال أردوغان إنه يعتزم مع حكومته تعزيز مكانة وقوة تركيا الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة العمل مع جميع الشركاء والأصدقاء لتأسيس نظام عالمي أكثر عدلا وسلاما.

وأضاف أن وجهة تركيا ستكون إلى الشرق والغرب معا، مستدركا "لكن الأهم من ذلك كلّه هو التوجه نحو الحق والحقيقة والعدالة".

وجرت مراسم تنصيب الرئيس التركي، ومن بينها أداء اليمين الدستورية، أمس السبت في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، وتلا ذلك إعلان أسماء وزراء حكومته، إضافة إلى الكشف عن تعيين جودت يلماز نائبا للرئيس.

الحكومة الجديدة

واختار أردوغان لوزارة الخارجية هاكان فيدان، الذي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات على مدى 13 عاما، في حين تسلم حقيبة الدفاع يشار غولر الذي كان رئيسا لهيئة أركان القوات المسلحة، وذلك خلفا لخلوصي آكار الذي كان يتولى الوزارة منذ يوليو/تموز 2018.

وذهب منصب وزير الخزانة والمالية إلى محمد شيمشك الذي شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.

وأعلن الرئيس أردوغان أيضا تعيين والي إسطنبول علي يرلي قايا وزيرا للداخلية، في حين تم تعيين سفيرة البلاد في الجزائر ماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرة للأسرة والسياسات الاجتماعية، علما بأنها تحمل الجنسيتين التركية والبلجيكية، واشتهرت سابقا بأنها أول برلمانية محجبة في بلجيكا.

وقد احتفظ فخر الدين قوجة بمنصبه وزيرا للصحة، ومحمد نوري أرصوي بحقيبة الثقافة والسياحة.