موقع إيراني يكذّب بيان الموساد ويقول: إسرائيل تحدثت عن عملية فاشلة جرت قبل عام

قال موقع نور نيوز الحكومي في إيران، اليوم الجمعة، إن التقرير الإسرائيلي عن إحباط هجوم في قبرص من خلال اعتقال عميل إيراني ما هو إلا محاولة للتغطية على أزمة إسرائيل الداخلية.

وذكرت إسرائيل أمس الخميس أن جهاز "الموساد" نفذ عملية في إيران للقبض على من يشتبه في أنه المسؤول الرئيسي في مؤامرة إيرانية لمهاجمة رجال أعمال إسرائيليين في قبرص.

وقالت نور نيوز إن "النظام الصهيوني، الذي (يواجه) تدهورا في الأوضاع الداخلية، تحدث عن عملية فاشلة جرت منذ عام في إيران حيث تم اعتقال جميع عملائه".

وسبق أن أعلنت الشرطة الإيرانية في شهر يوليو/تموز من العام الماضي أنها اعتقلت شبكة تجسس تعمل لصالح الموساد كانت تخطط لعمليات وصفتها بالمسلحة والتخريبية.

ولم تكشف السلطات الإيرانية عن جنسية أفراد الشبكة، غير أنها قالت إنهم تلقوا تدريبا على تنفيذ هجمات مسلحة وعمليات تخريب.

إحباط هجوم

وكان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) كشف، في بيان أمس الخميس، النقاب عما قال إنها عملية لإحباط هجوم إرهابي في قبرص تمثلت في خطف العقل المدبر من داخل الأراضي الإيرانية.

وقال البيان "في مهمة جريئة فريدة داخل الأراضي الإيرانية، تمكن الموساد من القبض على العقل المدبر للخلية الإرهابية"، وكشف عن هويته (يوسف شهبازي عباسعاليلو)، قبل أن يضيف أن المعني "اعترف بعد ذلك بالتفصيل أثناء استجوابه، مما أدى إلى الكشف عن الخلية الإرهابية ومشاركته في عملية قبرص".

وكانت صحيفة "فيليليفثيروس" القبرصية قد ذكرت يوم الأحد الماضي أن قوات الأمن في البلاد أحبطت الهجوم بناء على معلومات من إسرائيل والولايات المتحدة، ونقلت عن مصادر حكومية قولها إنه تم ضبط متفجرات.

وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الهدف من العملية كان إسرائيليين في مدينة ليماسول الساحلية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، فككت الشرطة القبرصية جماعة قيل إنها على اتصال بإيران، وألقت القبض على 6 رجال من أذربيجان وباكستان.