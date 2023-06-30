لافروف: أزمة فاغنر مجرد مشكلة ولا داعي لأن يقلق الغرب بشأن روسيا

تواصل السجال بشأن شركة فاغنر حيث أعربت واشنطن عن قلقها من أنشطة الشركة في أفريقيا.. بينما قالت موسكو إن أزمة فاغنر مجرد مشكلة ولا داعي لأن يقلق الغرب بشأن المصالح الروسية.

ومنذ أزمة تمرد شركة فاغنر شبه العسكرية والتي تم احتواؤها بوساطة من بيلاروسيا، لم تتوقف تعليقات الدول الغربية على الأزمة وانتقاداتها لروسيا ولشركة فاغنر التي عملت كذراع عسكرية غير رسمية لروسيا خصوصا في حربها ضد أوكرانيا، إضافة إلى مناطق أخرى من العالم بينها أفريقيا.

وقال البيت الأبيض الأميركي اليوم إن واشنطن يساورها قلق عميق إزاء أنشطة فاغنر في إفريقيا وخاصة مالي، مضيفا أن فاغنر نفذت أعمال قتل وسرقت موارد طبيعية في مالي، كما أن الحكومة الانتقالية دفعت لها نحو ٢٠٠ مليون دولار، حسب قوله.

في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن يفغيني بريغوجين قائد شركة فاغنر كان وراء إخراج بعثة الأمم المتحدة من مالي بدعم من مسؤولين رفيعين هناك.

مراقبة عن كثب

وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن عدم الاستقرار في بلد كبير وقوة عسكرية مثل روسيا دائما ما يثير القلق، مضيفا أن ما جرى الأسبوع الماضي في روسيا ليس علامة على استقرار الدولة، على حد قوله.

وأكد المتحدث أن الخارجية الأميركية ليس لديها أي ُتقييم بشأن وضع بريغوجين أو أي ٍ من مسؤولي فاغنر الآخرين في بيلاروسيا أو أي من الجنرالات الروس، وأن الإدارة تواصل مراقبة الوضع عن كثب وشدد على أن من السابق لأوانه تحديد َ ما سيحدث لقوات فاغنر.

في المقابل، رد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على التصريحات الغربية واصفا أزمة فاغنر بأنها كانت مجرد مشكلة، ومؤكدا أن بلاده "دائما ما تخرج من الأزمات أكثر قوة، وهذا هو الحال في هذه المرة".

واضاف لافروف أنه لا ينبغي على الغرب القلق بشأن المصالح الروسية، مضيفا أن وجود فاغنر في إفريقيا مرتبط برغبة الحكومات هناك.