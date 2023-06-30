طيران مجهول يقصف قوات "فاغنر" في قاعدة جوية شرقي ليبيا

قال مصدر عسكري في ليبيا إن قصفا شنته طائرات مسيرة مجهولة الليلة الماضية استهدف قاعدة جوية في شرق ليبيا ينتشر فيها عناصر من مجموعة فاغنر الروسية، من دون أن يسفر عن خسائر بشرية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر الذي رفض ذكر اسمه القول "إن طائرات مسيرة مجهولة قصفت قاعدة الخروبة الجوية الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب شرق بنغازي، حيث ينتشر عدد من قوات فاغنر الروسية لكنه لم يتحدث عن سقوط ضحايا.

يذكر أن ليبيا تشهد فوضى وانقسامات منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011، ودخلت "فاغنر" ليبيا عام 2019 لمساعدة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا في هجومه على العاصمة طرابلس لطرد الحكومة المعترف بها دوليا.

وإلى جانب مرتزقة فاغنر، استعان حفتر أيضا بمرتزقة مقاتلين تشاديين وسودانيين ونيجريين وسوريين، وقال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في عام 2020 إن "فاغنر" نشرت نحو 1200 من عناصرها في ليبيا.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا إن طائرات عسكرية روسية تقدم الإمدادات لمقاتلي "فاغنر" هناك. وأدارت "فاغنر" أنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة من قاعدة الجفرة الجوية جنوبي سرت، مع وصول بعض الطائرات الحربية من قاعدة حميميم السورية.

ورغم أن هجوم حفتر انتهى بالفشل بوقف إطلاق نار في عام 2020، لكن فاغنر لم تبرح ليبيا وظلت موجودة في الجفرة، وغيرها من القواعد الجوية في الجنوب والشرق، التي يقول باحثون إنها تستخدمها كنقطة انطلاق إلى مواقع أخرى في أفريقيا.

وظل مئات من عناصر فاغنر نشطين في الشرق، خصوصا في منطقة الموانئ النفطية، ويقول باحثون إن لها مصالح تجارية في ليبيا تشمل إنتاج الطاقة وشبكات تهريب محلية.