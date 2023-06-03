78 زعيما ومسؤولا يشاركون فيها.. هذا ما نتوقع متابعته خلال مراسم تنصيب أردوغان اليوم

قالت وكالة الأناضول التركية إن 78 من الزعماء والمسؤولين الدوليين البارزين يعتزمون المشاركة في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية جديدة، اليوم السبت، في العاصمة أنقرة، بينهم 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، ورؤساء منظمات دولية.

وسيؤدي الرئيس أردوغان اليمين الدستورية بداية في البرلمان التركي بحلول الساعة 14:00 (11 بتوقيت غرينتش)، ليبدأ مهامه في الولاية الجديدة رسميا، عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت بهتشلي.

وعقب تنصيبه، سيتوجه أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ثم يتوجه لاحقا إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم بدء المهام.

وأفادت الأناضول أنه لدى وصول أردوغان إلى البوابة الأولى في المجمع، سينضم إلى موكب الرئيس وحدة فرسان المراسم، ومن ثم سيتم إطلاق 101 قذيفة مدفعية، كما سيتم في الوقت نفسه إطلاق 101 قذيفة مدفعية في مقرات القوات البرية والجوية والبحرية.

وستشارك في المراسم فرقة الأوركسترا السمفونية الرئاسية وفرقة الموسيقى التقليدية التركية وفرقة الموسيقى العسكرية التابعة للقوات المسلحة التركية.

ووفق الأناضول سيشارك في المراسم رؤساء 21 دولة، هم الأذربيجاني إلهام علييف، والفنزويلي نيكولاس مادورو، والبلغاري رومين راديف، والغابوني علي بونغو أونديمبا، وكل من رؤساء غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، وجنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، وكازاخستان قاسم جومرد توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، والكونغو دينس ساسو.

وسيحضر المراسم أيضا كل من رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، ورئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار، وشمال مقدونيا ستيفو بنداروفسكي، وأوزبكستان شوكت ميرزاييف، ورواندا بول كاغامي، فضلا عن الرؤساء السنغالي ماكي سال، والصومالي حسن شيخ محمود، والتوغولي فاوري إسوزيمنا، والتركمانستاني سيردار بيردي محمدوف، والبنغالي محمد شهاب الدين تشوبو، والغيني مامادي دومبويا.

مأدبة عشاء وتشكيلة حكومية

ويشارك في المراسم رؤساء وزراء 13 دولة بينهم الباكستاني شهباز شريف، والمجري فيكتور أوربان، والأرميني نيكول باشينيان، والليبي عبد الحميد الدبيبة.

كما سيحضر المراسم ممثلو 8 منظمات دولية، بينهم الأمناء العامون لمنظمات "الدول التركية" قوبانيتش بيك عمر علييف، وحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، و"التعاون الإسلامي" حسين إبراهيم طه.

ويشارك في المراسم أيضا 12 دولة على مستوى رؤساء البرلمان، بينهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، ودينغ تشونغلي نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وستشارك أيضا رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك زيليكا سفيجانوفيتش، وعضوا المجلس زيليكو كومشيتش ودينيس بيسيروفيتش، وزعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك.

كما سيكون ضمن المشاركين، الرئيس الألماني السابق كريستيان وولف، والمستشار السابق غيرهارد شرودر، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية السابق درويش أر أوغلو، وعضو المجلس الرئاسي السابق للبوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش، ورئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلدت.

وسيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف ضيوفه في قصر تشانقايا بأنقرة، مساء اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس أردوغان التشكيلة الوزارية الجديدة بعد مأدبة العشاء.

وفاز أردوغان بولاية جديدة -وأخيرة دستوريا- مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.18% من أصوات الناخبين بجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في 28 مايو/أيار الماضي، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.82%.