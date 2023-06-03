وزير الخارجية الأميركي يزور السعودية ويبحث قضايا أمنية واقتصادية

أعلنت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور السعودية الأسبوع المقبل لبحث التعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة بشأن قضايا إقليمية ودولية.

وقالت الخارجية -في بيان لها أمس الجمعة- إن بلينكن سيبحث مع المسؤولين السعوديين، خلال الزيارة التي تبدأ الثلاثاء المقبل وتستغرق 3 أيام، قضايا ثنائية تشمل التعاون الأمني والاقتصادي.

وأضافت الوزارة أنه سيشارك الأربعاء في اجتماع وزاري مع نظرائه بمجلس التعاون الخليجي لبحث التعاون المتنامي بين الولايات المتحدة وشركائها الخليجيين لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد بالمنطقة.

من جهته، قال البيت الأبيض إن وزير الخارجية سيعرب خلال زيارته للسعودية عن امتنانه لمساعدتها في إجلاء الأميركيين من السودان.

وأضاف البيت الأبيض أن السعودية كانت شريكا رئيسيا للحفاظ على الهدنة الأطول حتى الآن في اليمن وإيجاد طريقة لإنهاء الحرب.

وتعد زيارة وزير الخارجية الأميركي للسعودية الثانية لمسؤول أميركي رفيع المستوى بعد زيارة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للمملكة الشهر الماضي.