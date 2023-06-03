في السنوات العشر الأخيرة.. هذه أسوأ حوادث القطارات في العالم

يُعد حادث القطار الذي أودى بحياة 288 شخصا على الأقل وأكثر من 900 جريح أمس الجمعة في الهند من أسوأ كوارث السكك الحديدية في العالم، خلال السنوات العشر الماضية.

ووقع الحادث إثر تصادم قطاري ركاب بولاية أوديشا الواقعة شرقي الهند مساء الجمعة.

في ما يلي، جرد لأبرز هذه الحوادث:

– 2023 في اليونان

يوم 28 فبراير/شباط 2023، أدى اصطدام مقدمة قطار شحن بمقدمة قطار ركاب كان يربط بين أثينا وسالونيكي (شمال) إلى مصرع 57 شخصا، في أسوأ حادث سكة حديد شهدته اليونان على الإطلاق.

– 2022 في جمهورية الكونغو الديمقراطية

في العاشر من مارس/آذار 2022، خرج قطار شحن يقل مهاجرين غير نظاميين عن سكته في مقاطعة لوالابا، جنوب شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل 75 شخصا على الأقل وإصابة 125 آخرين.

-2021 في باكستان

لقي ما لا يقل عن 63 شخصا حتفهم في السابع من يونيو/حزيران 2021، في خروج قطار عن مساره، تلاه اصطدام مع قطار ركاب آخر جنوبي باكستان.

– 2021 في تايوان

في الثاني من أبريل/نيسان 2021، قُتل ما لا يقل عن 49 شخصا وأصيب 200 عندما اصطدم قطار يقل نحو 500 راكب بشاحنة تابعة لورشة بناء انزلقت من جسر بالقرب من مدينة هوالين الساحلية في شرق تايوان. والحادث هو أسوأ كارثة قطار شهدتها الجزيرة في العقود الأخيرة.

– 2019 في باكستان

أودى حريق اندلع في قطار ركاب بحياة 75 شخصا على الأقل يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019 وسط باكستان. وشكل الحجاج الذين كانوا يتوجهون لحضور تجمع ديني أغلب الضحايا. ويُعزى الحادث إلى انفجار عرضي لأسطوانات الغاز.

– 2018 في الهند

اصطدم قطار بمصلين تجمعوا لحضور مهرجان هندوسي في ولاية البنجاب الشمالية يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2018، مما أسفر عن مقتل نحو 60 شخصا وإصابة 90 آخرين. وكان الحشد على مسار سكة القطار لمشاهدة عرض للألعاب النارية.

– 2016 في الهند

أدى خروج قطار يقل نحو ألفي شخص عن مساره يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في ولاية أوتار براديش (شمال) إلى مقتل 146 شخصا وإصابة نحو 180. وقد انحرفت المقطورات الـ14 عن المسار بالقرب من بلدة كانبور.

– 2016 في الكاميرون

يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول 2016، خرج قطار يربط بين ياوندي ومدينة دوالا الساحلية عن مساره بالقرب من بلدة إسيكا (وسط)، مما أسفر عن مقتل 79 شخصا وإصابة نحو 600. وخلص التحقيق إلى أن سبب الحادث يعود إلى "السرعة المفرطة".

– 2014 في جمهورية الكونغو الديموقراطية

خرجت قافلة بضائع تقل مئات الأشخاص عن مسارها يوم 22 أبريل/نيسان 2014 في كاتانغا، جنوب شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشارت حصيلة رسمية لفترة طويلة إلى مقتل 74 شخصا وإصابة 163، لكن وكالة الأنباء الحكومية تحدثت بعد شهر عن مقتل 136 شخصا.

– 2013 في إسبانيا

خرج قطار بلغت سرعته 179 كلم/ساعة عن مساره في منحدر عال على بعد كيلومترات من سانتياغو دي كومبوستيلا (شمال غرب) يوم 24 يوليو/تموز 2013. وقضى في الحادث 80 شخصا وجرح نحو 180.