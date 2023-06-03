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عاجل | رويترز: هزة أرضية بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر تضرب منطقة عدن

3/6/2023

رويترز: هزة أرضية بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر تضرب منطقة عدن

المصدر : الجزيرة + وكالات