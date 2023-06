حكومة أونتاريو بكندا تخصص منحة لدعم مشروع تعليمي ضد الإسلاموفوبيا

أشاد المجلس الوطني للمسلمين الكنديين بقرار حكومة ولاية أونتاريو تخصيص نصف مليون دولار كندي (نحو 372 ألف دولار أميركي) لتمويل مشروع تعليمي في مدارس الولاية بهدف محاربة الإسلاموفوبيا.

وقال المجلس في بيان، أمس الجمعة، إن "المشروع سيقام في مدينة لندن بولاية أونتاريو، حيث وقعت الحادثة المفجعة في يونيو/حزيران عام 2021، عندما قاد شخص سيارته ودهس عائلة مُسلمة وقتل 4 أفراد منها".

1/4. In the aftermath of the tragedy that took #OurLondonFamily , we asked for policy changes to address #Islamophobia and hate in #Ontario and beyond. pic.twitter.com/t9ecsmFl31

وفي سلسلة تغريدات قال المجلس، "اليوم، تم تنفيذ خطوة أخرى نحو التغيير الإيجابي. نرحب بالتزام حكومة أونتاريو تجاه المشروع التجريبي لمكافحة الكراهية في مدينة لندن".

وأضاف، "كما نشكر مسجد لندن الإسلامي على الشراكة في هذه المبادرة، وهي خطوة ضرورية في الاتجاه الصحيح. ويمكننا جميعا أن نفعل المزيد في المعركة الحالية ضد الكراهية".

وختم المجلس تغريداته قائلا "لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، لكننا نتطلع إلى العمل مع المقاطعة ومدينة لندن لجعل التعليم العام حول الكراهية أولوية قصوى".

ونشر جوش مورغان عمدة مدينة لندن فيديو عبر حسابه الشخصي، يعلن فيه عن سعادته البالغة بتطبيق المشروع الذي سمي "عائلة لندن"، وأكد مورغان خلال الفيديو التزامه بحماية وخدمة المجتمع الإسلامي في المدينة.

Visit https://t.co/kKZmjpU7Xy where you’ll find a variety of ways on how you and your family can get involved. #ldnont pic.twitter.com/zZfapHBV8M

I encourage all Londoners to show support for #OurLondonFamily .

فيما غرد وزير المواطنة في أونتاريو مايكل فورد داعما لهذا القرار، وقال "لا مكان للكراهية في أونتاريو".

Today, I stood alongside @JoshMorganLDN and partners from Ontario’s Muslim communities at the London Muslim Mosque to announce funding to support new initiatives to combat hate and build a stronger, safer and more inclusive London. pic.twitter.com/dAuFB6OA6F

Hatred of any kind has no place in Ontario.

وأضاف فورد "اليوم وقفت جنبًا إلى جنب مع جوش مورغان وشركائنا من المجتمعات المسلمة في أونتاريو بمسجد لندن الإسلامي للإعلان عن تمويل لدعم المبادرات الجديدة لمكافحة الكراهية وبناء لندن أقوى وأكثر أمانا وشمولية".

يذكر أن حكومة أونتاريو أعلنت في 6 مايو/أيار الماضي، عن منحة خلال العامين المقبلين تقدر بنحو 25.5 مليون دولار كندي (19 مليون دولار أميركي)، لتأمين المؤسسات الدينية وأماكن العبادة في الولاية ضد جرائم الكراهية.

Hate has no place in our province, and this government will not stand for it.

Honoured to join @MichaelFordTO , @BramptonGraham, and my #Brampton caucus colleagues to announce $25.5 million over two years to help faith organizations ensure their community spaces remain safe. pic.twitter.com/15XoTfzjC0

— Michael Kerzner (@MPPKerzner) May 5, 2023