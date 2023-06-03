السودان.. تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع ومجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية

تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الخرطوم، في حين اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في السودان لمدة 6 أشهر.

وأفاد مراسل الجزيرة بسماع أصوات أسلحة ثقيلة حول المنطقة الصناعية والحِلة الجديدة واللاماب غربي الخرطوم.

كما شهدت مناطق جنوب أم درمان اشتباكات وسُمع دوي انفجار، مترافقا مع تحليق لطائرة عسكرية جنوب غربي المدينة.

وفي هذه الأثناء، ذكرت مصادر محلية للجزيرة أن أعمدة الدخان تصاعدت من موقعين وسط الخرطوم بحري.

النازحون واللاجئون

وفي الشأن الإنساني، قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان، إن أكثر من 350 ألف شخص غادروا البلاد بحثا عن الحماية في البلدان المجاورة.

وتقدر الأمم المتحدة عدد السودانيين النازحين واللاجئين، بسبب الحرب بأكثر من مليون و400 ألف شخص.





مجلس الأمن يدين الهجمات

وفي غضون ذلك، أعرب مجلس الأمن الدولي عن إدانته الشديدة لجميع الهجمات على السكان المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني بالسودان.

ودعا مجلس الأمن، في بيان له، جميع الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق في جميع أنحاء السودان.

وشدد مجلس الأمن على أن اتفاق جوبا للسلام يظل ملزما لجميع الموقعين عليه، ويجب تنفيذه بالكامل، خصوصا أحكامه المتعلقة بوقف دائم لإطلاق النار في دارفور.

واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في السودان لمدة 6 أشهر.

واتخذ قرار التمديد بموجب مقترح تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة بعد تباينات بين أعضاء المجلس، حيث سعت روسيا والصين والدول الأفريقية بدعم من حكومة السودان إلى تمديد تقني للبعثة، فيما حاولت الدول الغربية وأعضاء آخرون إدخال تعديلات وإضافات تراعي التطورات التي شهدها السودان مؤخرا.

هذا، وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إنه من المحتمل أن يلتقي الممثل الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتس مسؤولين من الاتحاد الأفريقي ومسؤولين آخرين في أديس أبابا الأسبوع المقبل لبدء محادثات أفريقية لحل الأزمة في السودان.

وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن المكان الذي سيتوجه إليه بيرتس في المنطقة، بالنظر إلى أنه غير مرحب به في السودان.