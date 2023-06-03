باشر الجيش الإسرائيلي إجراء تحقيقات مع الجانب المصري بعد إعلان تل أبيب مقتل 3 من جنودها وإصابة ضابط برصاص شرطي مصري، في اشتباك وقع فجر اليوم السبت واستمر لساعات عند معبر العوجة الحدودي.

من جانبه، ربط الجانب المصري الواقعة بإطلاق نار وقع أثناء مطاردة مهربي مخدرات عبر الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان، "قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين".

وأضاف أن العنصر "تبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

أما الجيش الإسرائيلي فقال إن "المخرب الذي نفذ الاعتداء على الحدود شرطي مصري"، وأشار إلى أن جنوده يجرون عمليات تمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود "مخربين آخرين"، حسب وصفه.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن التحقيق في الحادث يجري بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري.

إرسال قوات خاصة

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإرسال قوات من وحدة اليمام الخاصة وطائرات مسيّرة لتمشيط الحدود مع مصر خشية وجود مسلحين آخرين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه أجرى تقييما للموقف مع رئيس هيئة الأركان وإن الجيش يجري التحقيقات اللازمة لكشف الملابسات.

وأضاف غالانت أن "جنودنا نفذوا مهامهم بإخلاص لكن الحادث عند الحدود مع مصر انتهى بنتائج وخيمة".

في الوقت نفسه، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق كل الطرق والمحاور المؤدية إلى الحدود مع مصر.

وفي أول تعليق على المستوى السياسي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في رسالة لوزراء حكومته إن الحادثة قرب حدود مصر "استثنائية"، مؤكدا أنها لن تؤثر على التعاون الأمني مع القاهرة، حسب تعبيره.

بعد عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.. الزميل صهيب العصا يشرح الجغرافيا الوعرة للمكان الذي حدث فيه الاشتباك على الحدود المصرية الإسرائيلية#الأخبار pic.twitter.com/WdrSTSymiu — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 3, 2023

ملابسات الاشتباك

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بادئ الأمر مقتل اثنين من جنوده فجر اليوم، مشيرا إلى أنه عثر على جثتيهما في وقت لاحق.

وفي حين تحدث الجيش الإسرائيلي عن مهاجم واحد، قالت مصادر للجزيرة إن مسلحين تسللوا وأطلقوا النار على مراحل مختلفة عند الحدود مع مصر.

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي عثر على الجنديين القتيلين بعد ساعات من وقوع عملية إطلاق النار عند الحدود مع مصر، قبل الإعلان عن مقتل الجندي الثالث.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن عملية إطلاق النار جرت عند الساعة الرابعة ونصف فجر اليوم.

وبحسب الروايات التي تناقلتها المصادر الإسرائيلية، فإن منفذ العملية أطلق النار على أفراد حراسة فقتل مجندا ومجندة، وعندما وصلت دورية عسكرية إلى الموقع بعد انقطاع الاتصال معهما أطلق المنفذ النار على الدورية مما أدى إلى إصابة جنود آخرين توفي أحدهم متأثرا بجراحه.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يشتبه بأن هناك مسلحا آخر هرب إلى داخل الأراضي المصرية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المصريين أرسلوا رسائل لإسرائيل بأنهم لا يعلمون بنوايا الشرطي ولا صلة لهم بالحادث.

وقال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن آخر مرة شهدت الحدود المصرية الإسرائيلية محاولة تسلل وقتل خلالها أحد المهربين كانت قبل عام ونصف العام من الآن.

وأضاف العمري أن الحدود كانت نشطة بين عامي 2004 و2012 إلى أن بنت إسرائيل سياجا أمنيا بطول 241 كيلومترا يمتد من إيلات وطابا على البحر الأحمر حتى نقطة التقاء الحدود المصرية الإسرائيلية الفلسطينية شرق رفح.