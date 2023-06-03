الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 112 فلسطينيا بالضفة منذ مطلع 2023

قالت الأمم المتحدة إن إسرائيل قتلت في الضفة الغربية 112 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري، وهو ضعف عدد الذين قتلتهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

جاء ذلك في "تقرير حماية المدنيين" الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، الذي نشره عبر موقعه الإلكتروني.

وأضاف التقرير أنه بين الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، و29 مايو/أيار المنصرم، "قتلت القوات الإسرائيلية 112 فلسطينيا" في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن هناك 5 فلسطينيين قتلهم مستوطنون إسرائيليون، لافتا إلى إصابة "ما مجموعه 4296 فلسطينيا بجروح خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، منذ مطلع العام الجاري 2023".

أما عن اعتداءات المستوطنين، فسجل التقرير "409 هجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وقع في 304 منها أضرار في الممتلكات وفي 105 وقعت إصابات".

إسرائيليا، قال التقرير إن "18 شخصا قتلوا و111 أصيبوا في عمليات فلسطينية في الأراضي المحتلة وإسرائيل خلال الفترة ذاتها".

كما تحدث عن "هدم 575 منزلا فلسطينيا" منذ مطلع العام الجاري، منها "85 منزلا في مناطق تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، و239 منزلا في المنطقة (ج)، و251 منزلا في شرقي القدس".

وصنفت اتفاقية أوسلو عام 1993 أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق: (أ) تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و(ج) تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.