اشتباك على الحدود المصرية.. كيف قُتل الجنود الإسرائيليون قرب معبر العوجة؟

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده وإصابة ضابط برصاص شرطي مصري قرب الحدود مع مصر، في حادثة بدأت بإطلاق نار على الجنود، ثم تلاها بعد ساعات اشتباك مع المهاجم.

أما الجيش المصري، فقال إن عنصر أمن مصريا اجتاز الحدود في أثناء "مطاردة عناصر تهريب المخدرات"، فوقع تبادل إطلاق نار أدى إلى "وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيليين وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري".

وفي ما يلي تسلسل الأحداث على الحدود المصرية الإسرائيلية بالتوقيت المحلي، وفق المعلومات التي رشحت عن الجيش الإسرائيلي:

الساعة 09:00 مساء (أمس الجمعة):

تسلم الجندي والجندية -اللذان قتلا لاحقا- مهمتهما في برج مراقبة في موقع على بعد 3 كيلومترات شمال غربي معبر العوجة (معبر نيتسانا وفق التسمية الإسرائيلية).

الساعة 03:30 فجرا (اليوم السبت):

أحبط الجيش الإسرائيلي محاولة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات تقدر قيمتها بنحو مليوني شيكل (533 ألف دولار).

بعد الساعة 06:00 صباحا:

إطلاق نار سمع دويه في محيط نقطة المراقبة، وقد أبلغ الجندي والجندية قيادتهما بأنهما سيقومان بعملية تمشيط في محيط برج المراقبة.

بعد ذلك، انقطع الاتصال مع الجندي والجندية، وظل مقطوعا حتى إرسال قوة إلى المكان.

في حدود الساعة 09:00 صباحا:

اكتشفت القوة أن الجنديين قد قتلا وكان سلاحهما بجانبهما.

بدأت عملية تمشيط واسعة، وتم الدفع بتعزيزات عسكرية تم نقل بعضها جوا وشاركت فيها مروحيات مقاتلة.

في حدود الساعة 12:00 ظهرا:

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تبادلا لإطلاق النار تجدد في المنطقة.

بعد نحو نصف ساعة:

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل مسلحا، وهو مواطن مصري يرتدي زي الشرطة المصرية.

بعد ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا إسرائيليا ثالثا قُتل وأن ضابطا أصيب بجروح.