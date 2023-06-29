الاحتلال الإسرائيلي يحاصر منزلا قرب نابلس ويجبر السكان على إخلائه

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عوريف جنوبي نابلس في الضفة الغربية، وحاصرت منزلا بذريعة وجود مطلوب داخله، وأجبرت سكان المنزل على إخلائه، قبل أن تنسحب من البلدة.

وقال رئيس المجلس البلدي في بلدة عوريف إن أكثر من 10 آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وحاصرت منزلا، وطالبت عبر مكبرات الصوت أحد المواطنين الموجودين داخله بالخروج وتسليم نفسه.

ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات نحو المنطقة، حيث تشهد الضفة الغربية توترا ​​​​​​​منذ 20 يونيو/حزيران الجاري إثر مقتل 4 إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان من عوريف استشهدا لاحقا، وعلى إثرها شن مستوطنون هجمات في عدة بلدات.

وفي سياق موازٍ، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موافقة السلطات الإسرائيلية على خطط لبناء أكثر من 5500 وحدة سكنية في المستوطنات.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، والاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن غوتيريش يجدد التأكيد على أن المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف أن توسيع الاستيطان يزيد خطر المواجهة ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويؤدي إلى تآكل إمكانية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة.