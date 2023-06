الأنباء تتوالى عن الجنرال الروسي سوروفيكين.. مصدر بوزارة الدفاع ينفي اعتقاله واستخبارات غربية تصفه بمؤيد فاغنر

نفى مصدر بوزارة الدفاع الروسية للجزيرة اليوم الخميس الأنباء عن اعتقال الجنرال سيرغي سوروفيكين نائب قائد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الذي وصفته تقارير غربية بالمؤيد لقائد مجموعة "فاغنر" العسكرية يفغيني بريغوجين الذي تمرد على قيادة الجيش.

ودعا المصدر في وزارة الدفاع إلى التعامل مع البيانات الرسمية فقط بهذا الخصوص.

من جهته، امتنع الكرملين عن الإجابة عن أسئلة بشأن سوروفيكين، وقال إنه لا شيء يمكنه إضافته بشأن وضع الجنرال الروسي، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع هي المعنية بهذا الأمر.

وسئل الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن كان سوروفيكين لا يزال يحظى بثقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقال إن الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة يتعامل مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.

وذكر بيسكوف أيضا أنه ليست لديه معلومات بشأن مكان قائد مجموعة فاغنر في الوقت الراهن، وذلك بعدما أعلنت بيلاروسيا أمس الأول الثلاثاء أن بريغوجين وصل إلى أراضيها على متن طائرة قادمة من روسيا.

وكان الناطق باسم الكرملين وصف أمس الأربعاء الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام غربية بأن سوروفيكين كان على علم بخطط بريغوجين للتمرد بأنها إشاعات وتكهنات.

وقال بيسكوف إن هناك العديد من الادعاءات والأحاديث المختلفة بشأن التمرد المسلح، وإن ما تم تداوله بشأن سوروفيكين هو أحد الأمثلة على ذلك، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، نفى الجنرال أندريه يودين نائب سوروفيكين أنباء زعمت أنهما اعتقلا.

وقال يودين لموقع "أورا" الروسي إنه موجود الآن في منزله الريفي في إجازة قصيرة، ولا صحة لما تنشره وسائل إعلام عن أنه معتقل مع سوروفيكين في سجن ليفورتافا في موسكو.

وكانت صحيفة "موسكو تايمز" نشرت معلومات نسبتها لمصدر في وزارة الدفاع تفيد بأن يودين وسوروفيكين معتقلان في سجن بالعاصمة الروسية.

General Surovikin’s whereabouts are still unclear, though @MoscowTimes says he’s been arrested. The last time we saw him was on Saturday when he appeared in this video, calling on Wagnerites to turn back. He sounds drugged or drunk. A very odd performance. (With Eng-lang subs.) pic.twitter.com/tz2r4t5cMB

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 29, 2023