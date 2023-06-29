الأنباء تتوالى عن الجنرال الروسي سوروفيكين.. مصدر بوزارة الدفاع ينفي اعتقاله واستخبارات غربية تصفه بمؤيد فاغنر

نفى مصدر بوزارة الدفاع الروسية للجزيرة اليوم الخميس الأنباء عن اعتقال الجنرال سيرغي سوروفيكين نائب قائد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الذي وصفته تقارير غربية بالمؤيد لقائد مجموعة "فاغنر" العسكرية يفغيني بريغوجين الذي تمرد على قيادة الجيش.

ودعا المصدر في وزارة الدفاع إلى التعامل مع البيانات الرسمية فقط بهذا الخصوص.

من جهته، امتنع الكرملين عن الإجابة عن أسئلة بشأن سوروفيكين، وقال إنه لا شيء يمكنه إضافته بشأن وضع الجنرال الروسي، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع هي المعنية بهذا الأمر.

وسئل الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن كان سوروفيكين لا يزال يحظى بثقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقال إن الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة يتعامل مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.

وذكر بيسكوف أيضا أنه ليست لديه معلومات بشأن مكان قائد مجموعة فاغنر في الوقت الراهن، وذلك بعدما أعلنت بيلاروسيا أمس الأول الثلاثاء أن بريغوجين وصل إلى أراضيها على متن طائرة قادمة من روسيا.

وكان الناطق باسم الكرملين وصف أمس الأربعاء الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام غربية بأن سوروفيكين كان على علم بخطط بريغوجين للتمرد بأنها إشاعات وتكهنات.

وقال بيسكوف إن هناك العديد من الادعاءات والأحاديث المختلفة بشأن التمرد المسلح، وإن ما تم تداوله بشأن سوروفيكين هو أحد الأمثلة على ذلك، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، نفى الجنرال أندريه يودين نائب سوروفيكين أنباء زعمت أنهما اعتقلا.

وقال يودين لموقع "أورا" الروسي إنه موجود الآن في منزله الريفي في إجازة قصيرة، ولا صحة لما تنشره وسائل إعلام عن أنه معتقل مع سوروفيكين في سجن ليفورتافا في موسكو.

وكانت صحيفة "موسكو تايمز" نشرت معلومات نسبتها لمصدر في وزارة الدفاع تفيد بأن يودين وسوروفيكين معتقلان في سجن بالعاصمة الروسية.

General Surovikin’s whereabouts are still unclear, though @MoscowTimes says he’s been arrested. The last time we saw him was on Saturday when he appeared in this video, calling on Wagnerites to turn back. He sounds drugged or drunk. A very odd performance. (With Eng-lang subs.) pic.twitter.com/tz2r4t5cMB — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 29, 2023

الجنرال "هرمجدون"

ويعد سوروفيكين -الملقب في الإعلام الروسي بالجنرال "هرمجدون" لاشتهاره بالقسوة- رجل حرب مخضرما، ونال أوسمة من الرئيس فلاديمير بوتين بسبب الدور الذي قام به في الشيشان وسوريا.

وتولى سوروفيكين قيادة القوات الروسية في أوكرانيا في أكتوبر/تشرين الأول 2022، لكنه نُقل إلى منصب نائب القائد هذا العام في إطار تغيير لقيادة العمليات هناك.

وتوالت في الأيام الأخيرة تقارير غربية تتحدث عن دور هذا الجنرال الروسي في التحرك الذي نفذه قائد فاغنر للإطاحة بالقيادة العسكرية الروسية في 24 يونيو/حزيران الجاري.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن سوروفيكين كان "متعاطفا" مع تمرد بريغوجين، لكن أجهزة الاستخبارات الغربية لم تتأكد على وجه اليقين إذا كان قد شارك في دعم هذا التحرك بأي صورة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) في وقت سابق إن سوروفيكين كان لديه علم مسبق بأن بريغوجين يخطط للتمرد.

وعند بدء التمرد، حث سوروفيكين مقاتلي فاغنر في رسالة علنية على الكف عن معارضة قيادة الجيش والعودة إلى قواعدهم.

وقال الجنرال الروسي -في مقطع مصور نشر آنذاك عبر تطبيق تليغرام، ويظهر فيه وهو يضع يده اليمنى على بندقية، "أدعوكم إلى التوقف".

وأشارت رويترز إلى أنه بدا منهكا في ذلك المقطع، ولم يتضح إذا كان يتحدث تحت ضغط. وأضافت الوكالة أن أنباء "غير مؤكدة" سرت بعد ذلك تفيد بخضوعه لاستجواب من قبل الأجهزة الأمنية.