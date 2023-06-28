قصف روسي على كراماتورسك وأوكرانيا تؤكد أن هجومها المضاد مازال في المرحلة التمهيدية

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 8 وإصابة أكثر من 40 آخرين في قصف روسي استهدف أحد أكبر المطاعم في مدينة كراماتورسك شرقي البلاد، في وقت قالت فيه كييف إن قواتها ما زالت في المرحلة التمهيدية من هجومها المضاد.

فقد أفاد جهاز طوارئ الدولة الأوكراني -على تليغرام- أنه انتشل جثث 8 قتلى، بينهم 3 أطفال، من تحت ركام المبنى المدمر.

ودمرت الضربة مطعم ريا بيتزا -وسط كراماتورسك- والذي يرتاده الصحافيون والعسكريون عادة.

وبحسب الشرطة الأوكرانية فإن روسيا أطلقت صاروخي أرض جو "إس-300" على كراماتورسك التي كان تعداد سكانها 150 ألف نسمة قبل الهجوم الروسي، ولا تزال أكبر مدينة بقيت تحت سيطرة أوكرانيا شرق البلاد.

وفي مستجدات المشهد الميداني بأوكرانيا، قال المتحدث باسم قيادة عمليات منطقة الشرق سيرغي تشيريفاتي إن قواته قتلت أكثر من 150 عسكريا روسيا خلال اشتباكات بمنطقة باخموت شرقي البلاد، ودمرت آليات ومنصات إطلاق صواريخ.





في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن قوات بلاده صدت 10 هجمات في دونيتسك، ودمرت مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في أفدييفكا.

كما عاشت مناطق أخرى مثل خيرسون وزاباروجيا على وقع اشتباكات وعمليات قصف متبادل، وهو ما يجعل جبهات الشرق والجنوب ساحة معارك إما لتعزيز سيطرة روسيا فيها أو لاستعادتها تحت المظلة الأوكرانية.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية -عن سلطات ميليتوبول الموالية لموسكو- أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية للمرة الثانية اليوم.

وفي تعليق على إعلان واشنطن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، قالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة إن الأخيرة مهووسة بفكرة إلحاق هزيمة إستراتيجية بموسكو.

وكان واشنطن قد قالت إن حزمة المساعدات الجديدة -البالغة 500 مليون دولار- ستدعم عمليات الهجوم الأوكراني المضاد، وقالت أوليفيا دالتون نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض إن هذه الحزمة ستعزز الدفاعات الجوية الأوكرانية للتصدي للهجمات الصاروخية الروسية.





الانضمام للناتو

من جهة ثانية، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي روزينكوف -في مقابلة خاصة مع الجزيرة- إن قواته ما زالت في المرحلة التمهيدية من هجومها المضاد، وأضاف أن الجيش في طور التحضير وأن كل جبهة ستكون لها مناوراتها الخاصة، على حد تعبيره.

وأكد روزينكوف أن لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) نية جدية لقبول أوكرانيا في الحلف.

وفي ذات السياق، قالت الرئاسة الليتوانية إن الرئيس غيتاناس ناوسيدا وصل إلى كييف في زيارة غير معلنة يلتقي خلالها نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمناقشة جدول أعمال قمة لحلف الناتو مع سعي كييف للانضمام إليه.

وكثف زيلينسكي دعواته -أمس الثلاثاء- من أجل أن تتلقى أوكرانيا "دعوة سياسية" للانضمام إلى الحلف بالقمة التي ستستضيفها ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو/تموز.