في اتصال هاتفي نادر.. أردوغان وباشينيان يبحثان العلاقات التركية الأرمينية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اتصال هاتفي نادر العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن باشينيان هنأ الشعب التركي بمناسبة عيد الأضحى. وذكر البيان أن الرئيس أردوغان تمنى خلال الاتصال أن يجلب العيد السلام والاستقرار والبركة لكافة الإنسانية على رأسها المنطقة.

وأكد أردوغان اتخاذ خطوات لبناء الثقة حتى اليوم في العملية التي بدأت لتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، مشددًا على ضرورة مواصلة تلك العملية في المستقبل أيضًا.

من جانبه، قال مكتب باشينيان إن القائدَين "ناقشا عملية تطبيع العلاقات الثنائية".

وفي مطلع يونيو/حزيران سافر باشينيان إلى أنقرة لحضور مراسم تنصيب أردوغان رئيسًا لتركيا، وكان من بين أوائل القادة الذين هنؤوا الرئيس التركي على إعادة انتخابه.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، عيّن البلدان موفدين خاصين للمساعدة في تطبيع العلاقات، بعد عام من هزيمة أرمينيا أمام أذربيجان حليفة تركيا في الحرب للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ.

واستخدمت أذربيجان مساعدات عسكرية تركية شملت مسيّرات قتالية وتمكنت من استعادة معظم الأراضي التي احتلتها القوات الأرمينية منذ التسعينيات.

والعام الماضي، استأنفت تركيا وأرمينيا رحلاتهما التجارية للمرة الأولى منذ عامين.

وفي عام 2009، وقّعت أنقرة ويريفان اتفاقًا لتطبيع العلاقات كان من شأنه أن يؤدي إلى فتح حدودهما المشتركة، لكن أرمينيا لم تصدّق على الاتفاق المذكور وانسحبت من العملية في 2018.