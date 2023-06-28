عقب صلاة العيد.. قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى وتهاجم المصلين

أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت، صباح اليوم الأربعاء، مصلى باب الرحمة الواقع في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، واعتقلت 4 شبان كانوا يعتكفون داخله.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى عقب انتهاء صلاة عيد الأضحى واعتدت على المصلين داخله، كما قامت بأعمال تفتيش وعاثت خرابا في محتويات المكان.

وقد أدى قرابة 100 ألف فلسطيني صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك، وفقا لما أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وقد فاضت أزقة البلدة القديمة في المدينة المقدسة المحتلة بجموع الفلسطينيين الذين دخلوا المسجد الأقصى مهللين ومسبحين، وسط أجواء من البهجة.

ولم تفرض قوات الاحتلال قيودا على دخول المصلين الذين جاؤوا من القدس وضواحيها ومن القرى والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، لكنها أبقت على وجودها العسكري عند مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى.