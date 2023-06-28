عاجل | مراسل الجزيرة: المناوشات بين الشرطة ومحتجين تتمدد إلى مناطق أخرى بضواحي غرب باريس بعد مقتل شاب برصاص شرطي
28/6/2023-|آخر تحديث: 28/6/202303:13 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | مراسل الجزيرة: المناوشات بين الشرطة ومحتجين تتمدد إلى مناطق أخرى بضواحي غرب باريس بعد مقتل شاب برصاص شرطي
عاجل | مراسل الجزيرة: مواجهات بين الشرطة ومحتجين في نانتير غربي باريس على خلفية مقتل شاب برصاص شرطي صباح الثلاثاء
عاجل | مراسل الجزيرة: القضاء الفرنسي يبدأ التحقيق في حيثيات مقتل شاب ويودع الشرطي الذي قتله الحبس الاحتياطي
عاجل | مراسل الجزيرة: إضرام النار في مقر بلدية حي فال فوريه في مانت لاجولي غرب باريس بعد مقتل شاب برصاص شرطي
المصدر : الجزيرة