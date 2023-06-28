أثنى تقرير في مجلة الإيكونوميست (THE ECONOMIST) البريطانية على الحرب التي تشنها حكومة حركة طالبان في أفغانستان على المخدرات، ووصفتها بأنها مثيرة للإعجاب.

وأوضحت المجلة أن صورا التقطتها أقمار صناعية بيّنت أن مساحات زراعة الخشخاش في ولاية هلمند الجنوبية تراجعت من أكثر من 120 ألف هكتار في أبريل/نيسان من العام الماضي إلى أقل من ألف هكتار بعد عام.

وترى المجلة أن القضاء النهائي على الخشخاش في المناطق النائية، مثل باداخشان في الشمال الشرقي، سيكون أمرا عسيرا. لكن مع ذلك، تشير النتائج حتى الآن إلى نجاح باهر.

تقرير في الإيكونوميست: الحرب التي تشنها طالبان على المخدرات مثيرة للإعجاب pic.twitter.com/CciIZEkwZ7 — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 27, 2023

ولا تزال هناك ظلال من الشك حول قدرة طالبان على الاستمرار في هذه السياسة، لأن الاقتصاد الأفغاني في أزمة، وفق المجلة، وانكمش بنسبة 35% خلال العامين الماضيين، مما يجعل الوقت غير مناسب ليفقد آلاف العاملين في زراعة الخشخاش وظائفهم.

وكانت حركة طالبان عادت لتولي السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس/آب 2021.