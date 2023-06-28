بعد أدائهم الركن الأعظم.. حجاج بيت الله الحرام يبيتون في مزدلفة قبل التوجه إلى منى

بات حوالي 1.8 مليون حاج من جميع أنحاء العالم في مشعر مزدلفة ليلة الأربعاء، بعد أن وقفوا بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم حيث أدوا هناك صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبدؤوا التقاط الجمرات، وسيبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر اليوم الأربعاء لرمي جمرة العقبة الأولى ونحر الهدي، ثم يتحللون من الإحرام ويؤدون طواف الإفاضة.

وتمثل هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.

إحصاءات الحج

وقد أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة أن عدد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من 1.8 مليون حاج، قدموا من أكثر من 150 دولة.

وأوضحت الهيئة أن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ 21% من إجمالي الحجاج، أما حجاج الدول الآسيوية غير العربية فقد بلغت أعدادهم ما نسبته 63.5% من إجمالي ضيوف الرحمن، بينما بلغ عدد حجاج الدول الأفريقية غير العربية 13.4%، في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى 2.1%.

أما عن طرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، فقد وصل أزيد من مليون و593 ألفا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 60 ألفا و813 حاجا عن طريق المنافذ البرية، في حين وصل عن طريق المنافذ البحرية 6831 حاجا.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه نيابة عن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وصل ولي عهده الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء إلى منى، ليشرف على ما يقدم لحجاج بيت الله الحرام من خدمات وتسهيلات؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وأمان.