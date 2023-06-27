يوم_عرفة.. ركن الحج الأعظم يتصدر منصات التواصل العربية بأمنيات شعوب المنطقة

تصدر وسم #يوم_عرفة منصات التواصل الاجتماعي في الدول العربية، الثلاثاء التاسع من ذي الحجة 1444 هـ، وسط حث واسع لاغتنام هذا اليوم بالعبادة والدعاء.

خير ما يُقال في #يوم_عرفة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير". — Mustafa Hosny (@MustafaHosny) June 27, 2023

وبث مغردون آلاف التفاعلات الروحانية ابتهاجًا باليوم، والذي يُمثل أداء "الركن الأعظم في الحج" بوقوف الحجيج على صعيد عرفات، حيث بدأ توافد ضيوف الرحمن منذ ساعات الصباح الأولى.

واستحضر رواد منصات التواصل قضايا عربية في تغريداتهم التي تضمنت الدعاء للمسجد الأقصى ومدينة القدس وفلسطين، ولم تخل أمنيات تحريرها وأن يعم السلام على شعبها من تغريداتهم.

شرّف الله المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك أن جمع الله لهم أجر عبادة الرباط والحراسة في سبيله، وأجر الصلاة والاعتكاف والمكث في المسجد الأقصى المبارك، ومراغمة أعداء الله تعالى في أفضل أيام الدنيا. يوم عرفة، يوم عز للمسجد الأقصى..#يوم_عرفة_يوم_العتق pic.twitter.com/S8cbqJMFwI — هيئة علماء فلسطين (@palscholars48) June 26, 2023

يوم عرفة .. خيرُ يومٍ طلعت عليه الشمس

وصول الحجّاج إلى جبل الرحمة .. دعاءٌ وتضرّعٌ لله "حتى في هذه المواقف يذهلنا أهل #مصر بطيبتهم❤️"#يوم_عرفة pic.twitter.com/oOvEqpWkPM — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) June 27, 2023

كما حضر اليمن ومصر والسودان في أدعية المغردين، بأن يعم في أرجائها الأمن والأمان، وتحدث مغردون عن فضل يوم عرفة واستحضروا أحاديث نبوية شريفة تُظهر فضل هذا اليوم.

اللهم جنب #السودان الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن الدماء، واحفظ الأعراض، اللهم أحفظ أهل السودان من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم، اللهم عليك بهذه الفئة الباغية ومن أعانها ..#يوم_عرفة#دعاء_يوم_عرفه — سياف مصطفى (@sayafmustafa86) June 27, 2023

يوم عرفه

من اراد السودان بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميراً عليه يا سميع الدعاء اللهم احفظ السودان من شر الاشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار اللهم احفظ السودان من عبث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين🇸🇩#الجنجويد_مليشيات_ارهابية — ５ａｔａｂ (@5atab21) June 27, 2023

وغرّد حجاج -عبر حساباتهم على منصات التواصل- بمشاهد مصورة وثقوها، ترصد الأجواء الإيمانية المفعمة على صعيد عرفات، حيث يرفع حجاج بيت الله الحرام أيديهم للدعاء في هذا اليوم.

وتُظهر اللقطات توافد الحجاج منذ الليلة الماضية إلى صعيد عرفات، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، حيث عمد بعضهم للتفويج إلى جبل الرحمة مشيا على الأقدام.

وحث دعاة عرب متابعيهم عبر منصات التواصل لاغتنام يوم عرفة بالدعاء والعبادة، ومنهم الداعية الكويتي، نبيل العوضي، الذي غرّد قائلا "الله الله في هذا اليوم العظيم يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار".

الله الله في هذا اليوم العظيم! يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار! اللهم اغفر لنا ذنوبنا

وأعتق رقابنا من النار#يوم_عرفة — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) June 27, 2023

بدوره، كتب الداعية عائض القرني "من صعيد عرفات الآن أدعو الله لي ولكم بالغفران والرضوان، وسكنى الجنان، والنجاة من النيران، يا من لم تسعفه الظروف لحج البيت العتيق أبشر فإن إخوانك الحجاج دعوا لك، وأمّنت الملائكة، وربك واسع المغفرة، اللهم لا تحرم أهل الموقف رحمتك بذنوبنا، ولا ترد دعاءهم بخطايانا، وشفع صالحيهم فينا فإن عفوك عمّ المُحسن والمُسيء".

من صعيد #عرفات الآن أدعو الله لي ولكم بالغفران والرضوان، وسكنى الجنان، والنجاة من النيران،⁰يا من لم تسعفه الظروف لحج البيت العتيق أبشر فإن إخوانك الحجاج دعوا لك، وأمّنت الملائكة، وربك واسع المغفرة،⁰اللهم لا تحرم أهل الموقف رحمتك بذنوبنا، ولا ترد دعائهم بخطايانا، وشفع صالحيهم… — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) June 27, 2023

وعلق المغرد العماني، علي الحجري، قائلا: "في #يوم_عرفة كلنا نعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، وخطب خطبته الأخيرة، بعد أن بلّغ الأمة رسالة الإسلام للعالمين كافة، فياليتنا نرجع لخطبة الوداع ونعمل بمضامينها نهجاً في سلوك حياتنا، ونتعامل بقواعدها، بعيداً عن المذهبية التي فرقتنا كمسلمين وضعفنا ووهنا".

في #يوم_عرفة كلنا نعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حج حجة الوداع ، وخطب خطبته الأخيرة ، بعد أن بلٌغ الأمة رسالة الإسلام للعالمين كافة ، فياليتنا نرجع لخطبة الوداع ونعمل بمضامينها نهجاً في سلوك حياتنا ، ونتعامل بقواعدها ، بعيداً عن المذهبية التي فرقتنا كمسلمين وضعفنا ووهنا — علي بن سعيد الحجري (@Alialhjri562) June 27, 2023

من جهتها، تغنّت الشاعرة السعودية سكينة الشريف بيوم عرفة، قائلة: اليوم تُروى بالدموع وتهمِلُ.. قِصصٌ على هذا الفضا تتسدَّلُ.. خفقت بآمالِ الفقير جوانحٌ.. وكذا انحنت كفُّ الغني تُبجِّلُ.

اليوم تُروى بالدموع وتهمِلُ

قِصصٌ على هذا الفضا تتسدَّلُ خفقت بآمالِ الفقير جوانحٌ

وكذا انحنت كفُّ الغني تُبجِّلُ وقفَ السلامُ وزهدهم عرفاتهُ

والعفو فيه كـ(وابلٍ) يتنـــزَّلُ التائبون توجهوا لمفازةٍ

بمدادها سطر السنا يُستكملُ!#سُكينة_الشريف

#يوم_عرفة pic.twitter.com/GvF1EaQWdk — سُكينة الشريف (@Sukaina_art1) June 27, 2023

وكتبت المغردة سميرة محمد، على حسابها في تويتر "لا تغفل في #يوم_عرفة عن دعوة صالحة بظهر الغيب لنفسك، لأهل بيتك، لأمتك للأسرى، للمسجد الأقصى، للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، لدين الله الحق الذي يعيش غربته الثانية، لأهل الحق بالثبات والتمكين".

لا تغفل في #يوم_عرفة عن

دعوة صالحة بظهر الغيب

لنفسك ، لأهل بيتك ، لأمتك

للأسرى .. للمسجد الأقصى،

للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها

لدين الله الحق الذي يعيش غربته الثانية

لأهل الحق بالثبات والتمكين

لا لا تغفل في هذا اليوم

عن دعاء ذا النون وزكريا وموسى

والحبيب محمد عليهم السلام — Samira 𓂆|Mohammad (@S1_2023) June 27, 2023

وقد طغت مشاهد وقوف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات منصات التواصل، إذ نشرت المنصات العربية وآلاف المغردين مشاهد مصورة من صعيد عرفات للحجاج الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى مليونين و300 ألف.

وأظهرت صور فضائية، التقطت بالأقمار الصناعية، جموع الحجيج أثناء تأدية المناسك في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

صور فضائية للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة تم التقطها صباح اليوم عبر الأقمار الصناعية في المركز الوطني لتقنية الاستشعار عن بعد بـ #كاكست.#واس_حج44 | #بسلام_آمنين#واس_عام pic.twitter.com/Bp1LvH1iAd — واس العام (@SPAregions) June 26, 2023

وفي الثامن من ذي الحجة (يوم التروية) وثقت الصور اكتساء المعالم المقدسة باللون الأبيض، في الحرم المكي ومحيطه ومشعر منى.

ومنذ فجر اليوم التاسع، توافد ضيوف الرحمن إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، بينما ألقى عضو هيئة كبار العلماء يوسف بن محمد بن سعيد خطبة عرفة ودعا فيها إلى وحدة الصف بين المسلمين، ثم أدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا.

وسيمكث الحجاج في مشعر عرفات حتى غروب الشمس لينفروا بعدئذ إلى مَشعر مزدلفة حيث يصلون المغرب والعشاء جمع تأخير، ويقضون ليلتهم هناك استعدادا ليوم النحر غدا.

وفي صبيحة العاشر من ذي الحجة، يعود الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يحلقون رؤوسهم أو يقصرون، ويذبحون الهدي إيذانا بالتحلل الأصغر، ويتوجهون إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الإفاضة.

ثم يعود الحجيج إلى منى لقضاء أيام التشريق، وبعد انتهائها يتوجهون إلى مكة لطواف الوداع الذي تختتم به مناسك الحج.