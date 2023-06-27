وزير دفاع أوكرانيا: الهجوم المضاد لم يبدأ بعد.. روسيا تعلن تصديها للقوات الأوكرانية في دونيتسك

قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي روزينكوف إن بلاده لم تبدأ هجومها المضاد بعد ضد القوات الروسية، في حين أعلنت روسيا تصديها لهجمات أوكرانية في عدة مناطق في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأضاف الوزير روزينكوف في مقابلة مع الجزيرة أن قوات بلاده في طور التحضير للهجوم المضاد، وأن كل جبهة سيكون لها مناورتها الخاصة.

وقال الوزير الأوكراني "في هذه المرحلة بالتحديد بالإمكان القول إننا ما نزال في مرحلة الإعداد فقط، قواتنا المسلحة تنفّذ بعض العمليات والمناورات فقط، إضافة إلى عمليات نزع للألغام في مناطق وجبهات عدة".

وأكد روزينكوف أن لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) نية جدية لقبول أوكرانيا في الحلف.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الثلاثاء- إن لبلاده "كل الأسباب" لكي تتلقى دعوة سياسية للانضمام إلى حلف الناتو عندما يعقد التحالف العسكري قمته الشهر المقبل.

جبهة دونيتسك

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن قوات بلاده صدت 10 هجمات في دونيتسك شرقي أوكرانيا، ودمرت مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في أفدييفكا شمالي مقاطعة دونيتسك.

كما أسقطت القوات الروسية -وفق وزارة الدفاع- 6 مسيّرات أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة أن قواتها دمرت مركز اتصالات للقوات الأوكرانية قرب أفدييفكا.

وقالت مراسلة الجزيرة في أوكرانيا إن المعارك تحتدم بين طرفي الحرب عند جبهة أفدييفكا.

وأفادت الشرطة الأوكرانية أن القوات الروسية ركزت قصفها الصاروخي في الساعات الماضية على 5 مدن وبلدات تقع شرق مقاطعة دونيتسك.

وأوضحت الشرطة أن شخصا قُتل وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة، نتيجة 10 هجمات صاروخية، 3 منها كانت بصواريخ طراز "إس-300" (S-300) استهدفت منطقة دروشكوفكا.

واستهدف القصف الروسي 17 منشأة في مناطق أفدييفكا وماكاريفكا ونوفي كومار وكراسنوغريفكا.

أما هيئة الأركان الأوكرانية فتقول إن قواتها تتقدم بنجاح في محاور ميليتوبول وبيرديانسك (مقاطعة زاباروجيا) وباخموت (مقاطعة دونيتسك) جنوب وشرق البلاد.

وأضافت أن الجنود الأوكرانيين يواصلون صد هجمات القوات الروسية على مارينكا وأفدييفكا وليمان، وكلها في الجبهة الشرقية.

منطقة باخموت

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات منطقة الشرق الأوكرانية سيرغي تشيريفاتي إن القوات الأوكرانية قتلت أكثر من 135 عسكريا روسيا خلال اشتباكات في منطقة باخموت، ودمرت آليات ومنصات إطلاق صواريخ.

كما نشر اللواء الثالث في الجيش الأوكراني صورا قال إنها من معارك جنوبي باخموت، وتظهر الصور معارك بين الجانبين من مسافات قريبة وجثثا قال إنها لجنود روس.

وبدعم غربي، استعاد الجيش الأوكراني في هذه المرحلة قرابة 10 مواقع، معظمها على الجبهة الجنوبية، حيث يحاول اختراق الدفاعات الروسية، ولا تزال الخطوط الرئيسية تبعد عدة كيلومترات.

وفي سياق آخر، أحصت الأمم المتحدة تنفيذ 77 عملية إعدام بشكل تعسفي بحق معتقلين مدنيين في أوكرانيا ارتكبها روس في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي، ما يرقى إلى جريمة حرب وفق المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأحصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 75 حالة اعتقال تعسفي نفذتها قوات الأمن الأوكرانية خصوصا لأشخاص يشتبه في قيامهم بمخالفات مرتبطة بالحرب الدائرة، ولفت تقرير للمفوضية -صدر اليوم- إلى أن "أكثر من نصف المعتقلين تعسفيا تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة من لدن قوات الأمن الأوكرانية، وقد حدث ذلك خلال مرحلة الاستجواب عقب توقيفهم".