"ندعم أمن تركيا بشكل كامل".. السويد: استوفينا متطلبات الانضمام لحلف الناتو

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم اليوم الثلاثاء إن السويد استوفت جميع المتطلبات التي حددتها تركيا من أجل السماح لها بالانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأكد بيلستروم -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي- إدانة بلاده كل التنظيمات الإرهابية بما في ذلك تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، ودعم السويد الكامل لتركيا ضد جميع التهديدات التي يتعرض لها أمنها القومي.

ونوّه الوزير السويدي إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد للسويد يسهّل تعاونهم مع تركيا وكذلك مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو.

ومضى بيلستروم قائلا إن السويد مستعدة لأن تكون "حليفا نشطا ومخلصا" وللمساهمة في أمن الناتو منذ اليوم الأول.

وفي 28 يونيو/حزيران 2022، وقّعت السويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية مع تركيا بشأن انضمامها إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وأواخر مارس/آذار الماضي، صدّقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو، في حين تتحفظ على عضوية السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.​​​​​​​