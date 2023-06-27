سي إن إن.. تسريب صوتي لترامب يكشف احتفاظه بوثيقة سرية حول هجوم محتمل على إيران

نشرت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية تسجيلا صوتيا قالت إنه للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يتحدث فيه عن حيازته لوثائق تتعلق بإيران لم يَرفع عنها السرية.

ويتضمن التسجيل تفاصيل جديدة من المحادثة التي تعد جزءا مهما من الأدلة في لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب، بسبب سوء تعامله مع المعلومات السرية بما في ذلك اللحظة التي يبدو فيها ترامب يشير إلى أنه كان يحمل وثيقة سرية عن خطة محتملة لمهاجمة إيران.

وقال ترامب في التسجيل الصوتي بينما كان يناقش خطط هجوم البنتاغون ضد إيران "هذه هي الأوراق" وهو اقتباس لم يرد في لائحة الاتهام.

وجاء في التسجيل "انظر، كرئيس كان بإمكاني رفع السرية عن ذلك، الآن لا أستطيع… أليس هذا مثيرا للاهتمام؟".

يذكر أن تصريحات ترامب خلال التسجيل الصوتي يمكن أن تقوّض أقواله التي أدلى بها الأسبوع الماضي بأنه ليست لديه أي وثائق سرية.

وكان التسجيل الصوتي من مقابلة أجراها ترامب في يوليو/تموز 2021 بمنتجعه في بيدمينستر للأشخاص الذين يعملون على مذكرات مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض السابق في فترة ترامب، وقالت لائحة الاتهام إن الحاضرين عُرض عليهم معلومات سرية حول خطة الهجوم على إيران.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ في بيان، إن "التسجيل الصوتي يثبت، مرة أخرى، أن الرئيس ترامب لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق".