روسيا تعلن إسقاط تهم فاغنر وتساؤلات عن مكان بريغوجين

أعلنت السلطات الروسية إسقاط التهم الجنائية في قضية التمرد المسلح الذي نفذته مجموعة فاغنر العسكرية غير النظامية، وقالت إن المجموعة تستعد لتسليم عتادها الثقيل إلى وزارة الدفاع.

وأفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، بأن جهاز الأمن الفدرالي أسقط التهم الجنائية بحق قائد فاغنر يفغيني بريغوجين وآخرين على صلة بالتمرد المسلح الذي نفذته المجموعة السبت الماضي، وانتهى خلال ساعات بموجب اتفاق توسط فيه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

وكان إسقاط التهم من البنود الرئيسية للاتفاق الذي يسمح لمقاتلي فاغنر بالتوجه إلى بيلاروسيا، لكن شكوكا أثيرت بشأنه بعدما قالت وكالات الأنباء الرئيسية الثلاث في روسيا أمس إن القضية الجنائية لم تغلق.

في السياق نفسه، نقلت وكالة "ريا" عن "الدفاع" الروسية أن مجموعة فاغنر تستعد لتسليم معداتها العسكرية الثقيلة إلى الوزارة.

من جانبه، أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين يتوجه اليوم بكلمة إلى وحدات هيئات إنفاذ القانون التي ضبطت "فاغنر" أثناء التمرد، وذلك بعدما ألقى خطابا متلفزا أمس.

وأضاف الكرملين أن "التفاف المجتمع الروسي حول بوتين في أعلى مستوياته".

وشدد على أن حل أزمة التمرد يعود بشكل أساسي لجهود الرئيس بوتين و"إرادته في منع تطور الأحداث نحو السيناريو الأسوأ".

بعد تحرك فاغنر العسكري في #روسيا.. ما حيثيات وتفاصيل التفاهمات التي جرت بين الجانبين؟ وما الأبعاد الخارجية للأزمة والسيناريو التي انتهت إليه؟ pic.twitter.com/XvVK8FLIe6 — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 27, 2023

تحذيرات لوكاشينكو

من جهة أخرى، صرح رئيس بيلاروسيا بأنه أعطى أوامر لكل قادة جيشه بالاستعداد القتالي الكامل خلال الأحداث الأخيرة في روسيا.

وفي تصريحاته اليوم، ذكر لوكاشينكو أن المعارضة البيلاروسية كانت مستعدة للقيام بتمرد -حسب وصفه- على خلفية الأحداث في روسيا.

ورأى لوكاشينكو أنه "إذا ما سقطت روسيا سنبقى تحت الأنقاض وسننتهي جميعا".

وقال أيضا إن بيلاروسيا ترى بوضوح "موجة جديدة لتوسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتراكما غير مسبوق لإمكانات دول الحلف بما في ذلك قرب حدودنا". وأضاف أن خطر اندلاع صراع عالمي لم يكن من قبل قريبا كما هو اليوم.

في تلك الأثناء، لم يتضح بعد مكان قائد فاغنر الذي شوهد آخر مرة ليل السبت وهو يحيي رجاله من سيارة أثناء انسحابه من مدينة روستوف على نهر الدون جنوبي روسيا، والتي سيطرت عليها مجموعته بداية التمرد.

وقال الكرملين -اليوم- إنه لا معلومات لديه بشأن وصول بريغوجين إلى بيلاروسيا.

وكان بريغوجين صرح السبت بأنه سيرحل إلى بيلاروسيا، وقال في تصريحات لاحقة أمس إن لوكاشينكو عرض السماح لفاغنر بالعمل في إطار قانوني، لكنه لم يذكر تفاصيل.

من جانبه، قال البيت الأبيض إنه لا يستطيع تأكيد وجود قائد مجموعة فاغنر في بيلاروسيا.

ونقلت وكالة رويترز عن موقع "فلايت رادار 24" (Flightradar24) أن طائرة مرتبطة بقائد فاغنر سافرت اليوم من روسيا إلى بيلاروسيا.





مقتل طيارين روس

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي -في خطاب متلفز أمس- صحة الأنباء التي أفادت بمقتل طيارين من القوات الروسية إثر إسقاط طائراتهم أثناء تصديهم لتحركات فاغنر.

وقال بوتين إن "شجاعة وتضحية الطيارين الأبطال الذين سقطوا أنقذت روسيا من عواقب مأساوية مدمرة" وأضاف أن التمرد شكل تهديدا لوجود روسيا وأن مرتكبيه لن يفلتوا من العقاب.

ولم ترد أي معلومات رسمية عن عدد الطيارين الذين لقوا حتفهم أو عدد الطائرات التي أسقطت.

وكانت مدونات روسية، على تطبيق تليغرام، تتابع النشاط العسكري الروسي -ومن بينها مدونة "ريبار" التي تضم أكثر من مليون مشترك- قد ذكرت السبت أن 13 طيارا روسيا لقوا حتفهم أثناء تصديهم للتمرد.

وذكرت "ريبار" أن من بين الطائرات التي أسقطت 3 مروحيات.

من ناحية أخرى، قال الكرملين إن الرئيس بوتين أجرى محادثات عبر الهاتف أمس مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

وأضاف أن الرئيس الإماراتي حرص على الاستماع إلى تقييم للوضع في روسيا فيما يتعلق بتمرد.

وتابع الكرملين "بعد تلقيه معلومات شاملة، أعلن رئيس الإمارات دعمه الكامل لإجراءات القيادة الروسية".