بايدن يتواصل مع الحلفاء عقب تمرد فاغنر في روسيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، الاثنين، في إطار "تنسيقه الوثيق مع الحلفاء والشركاء الرئيسيين في أعقاب الأحداث الأخيرة في روسيا".

وأضاف البيت الأبيض -في بيان- أن الزعيمين أكدا "دعمهما الثابت لأوكرانيا"، وأشار إلى أن بايدن دعا ميلوني لزيارة واشنطن الشهر المقبل.

وذكر البيان أن بايدن وميلوني ناقشا أيضا الاستعدادات الجارية لعقد قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) يومي 11 و12 يوليو/تموز في ليتوانيا، حيث يتعين على القادة اتخاذ قرار بشأن تجديد ولاية الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

وأدى التمرد الذي قام به يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر العسكرية غير النظامية في روسيا قبل أيام إلى موجة اتصالات بين القادة الغربيين لتقييم الوضع وتداعياته في أوكرانيا وروسيا وخارجهما.