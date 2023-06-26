للمرة الثانية.. إطلاق صاروخ من جنين صوب المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يداهم منازل الأسرى والشهداء بالقدس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة -اليوم الاثنين- صوب المستوطنات المحاذية. يأتي هذا بينما داهمت قوات الاحتلال منازل لعائلات أسرى وأسرى محررين وشهداء في بلدات وأحياء عدة بمدينة القدس المحتلة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان نشره بحسابه على تويتر، "أُطلق صباح اليوم صاروخ من منطقة مدينة جنين لكنه سقط داخل الأراضي الفلسطينية، دون أن يشكل خطرا على المستوطنات القريبة".

وأشار الجيش إلى أن قواته انتشرت في مكان إطلاق الصاروخ، وتجري عمليات تمشيط للمنطقة، وتقوم بالتحقيق في الحادث الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق الاثنين، نشرت جماعة فلسطينية على قناتها بتطبيق "تليغرام" مقطع فيديو قالت إنه لعملية إطلاق صاروخين من محافظة جنين تجاه مستوطنة "رام أون" الإسرائيلية.

وزعمت قناة "كان" الإسرائيلية أن "كتيبة العياش" التي نشرت الفيديو مرتبطة بكتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي لم تعلق حتى الساعة.

ويظهر الفيديو صاروخين معدين للانطلاق في منطقة زراعية، وبجوار أحدهما لافتة كُتب عليها "كتيبة العياش- قصف مغتصبات غلاف جنين، في مرج بن عامر بصواريخ قسام 1، الاثنين 26 يونيو/حزيران 2023، والقادم أعظم.. الضفة درع القدس".

عاجل| لأول مرة في #الضفة_الغربية.. كتيبة العياش التابعة لكتائب القسام في #جنين تنشر فيديو قصف مغتصبة رام اون بصاروخي قسام 1 pic.twitter.com/xtqJSdYxtF — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 26, 2023

وقالت القناة العبرية الرسمية إن الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية يتحققون حاليا من الفيديو.

وفي 24 مايو/أيار، قالت القناة ذاتها إن الجيش عثر بقرية نزلة عيسى قرب جنين على قاذفة استخدمت بإطلاق صاروخ بدائي الصنع تجاه مستوطنة "شاكيد".

وأوضحت القناة آنذاك أن عملية الإطلاق "كانت فاشلة".

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين اليوم الاثنين، ولا الصاروخ الأول في مايو/أيار الماضي.

مداهمات إسرائيلية

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل لعائلات أسرى وأسرى محررين وشهداء في بلدات وأحياء عدة بمدينة القدس المحتلة، واستولت على ممتلكات وأموال خاصة بالعائلات.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى الفلسطينيين في القدس إن عمليات الدهم شملت منازل في العيسوية، وجبل المكبر، وحي الثوري، والصوانة، ورأس العامود.

وأكد أن قوات الاحتلال استولت على ممتلكات وأموال ومركبات خاصة بالعائلات وعبثت بمحتويات داخل المنازل.

الأسير المقدسي المحرر محمد عودة: "داهموا منازلنا وصادروا سيارات وأموال الأسرى بحجة تلقي أموال من السلطة الفلسطينية" pic.twitter.com/AqiLMsrElk — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 26, 2023

بدورها، استنكرت وزارة الأسرى والمحررين اقتحام الاحتلال لهذه المنازل، ووصفت الأمر بأنه سلوك همجي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سبب أعمال الدهم يعود لتلقي تلك العائلات أموالا من السلطة الفلسطينية.