حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

قال الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني إن مقاتلي الحزب أسقطوا مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية قرب بلدة زبقين جنوب شرقي مدينة صور.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مسيّرة تابعة له سقطت في الأراضي اللبنانية خلال ما وصفه بالقيام بنشاط روتيني عند الحدود الشمالية.

وأضاف الناطق العسكري الإسرائيلي، في بيان مقتضب، أنه لا توجد خطورة من تسرب معلومات من المسيّرة جراء سقوطها.

وعادة ما تخرق الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية الأجواء اللبنانية، كما يرسل حزب الله بين الحين والآخر بدوره مسيرات باتجاه الجانب الآخر من الحدود.

وبشكل شبه يومي، يشكو لبنان من خرق إسرائيل لمجاله الجوي ومياهه الإقليمية، ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات.

وبين وقت وآخر، يتكرر حدوث توتر بين الجانبين في مناطق حدودية، عادة ما ينتهي بسرعة بوساطة من قوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل" (UNIFIL).