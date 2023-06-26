شاهد.. مناسك الحج من الإحرام إلى طواف الوداع

يتوافد حجاج بيت الله الحرام اليوم الاثنين على مشعر منى لقضاء يوم التروية حتى الليل، حيث يتوجهون بعد ذلك للوقوف على صعيد عرفات خلال يوم التاسع من شهر ذي الحجة.

ويعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة حيث يقضون فيها أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات، مع الذهاب إلى البيت الحرام في مكة المكرمة للطواف بالكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة.

وتمر رحلة الحج إلى بيت الله الحرام بعدد من المراحل، هي مناسك الحج، منها ما هو ركن، ومنها ما هو من الواجبات.

التقرير المرفق يلقي الضوء على مناسك الحج من الإحرام إلى طواف الوداع..