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روسيا.. السلطات توصي بعطلة للإعلاميين لجهودهم في تغطية فاغنر

FILE PHOTO: Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin makes a statement as he stand next to Wagner fighters in an undisclosed location in the course of Russia-Ukraine conflict, in this still image taken from video released May 5, 2023. Press service of "Concord"/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT./File Photo
يفغيني بريغوجين مؤسس فاغنر أمام عدد من عناصر مجموعته (رويترز)
26/6/2023

أوصت السلطات الروسية الأحد بمنح الإعلاميين والعاملين في مجال التكنولوجيا يوم إجازة في أعقاب الأحداث المتسارعة التي شهدتها روسيا خلال نهاية الأسبوع وما رافقها من تغطيات مستمرة أرهقت العاملين في وسائل الإعلام.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أثار التمرد الذي أعلنه قائد مجموعة فاغنر شبه العسكرية يفغيني بريغوجين الأحد بسبب خلافات مع قيادات وزارة الدفاع الروسية أكبر أزمة في روسيا منذ عقود ودفع العديد من غرف التحرير إلى العمل على مدار الساعة.

وفرضت سلطات موسكو إجراءات "لمكافحة الإرهاب"، بينها اعتبار الاثنين يوم إجازة على الرغم من تراجع قائد مرتزقة فاغنر عن تمرده مساء السبت بعد وساطة قام بها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

بدورها، كشفت وزارة التطوير الرقمي الروسية الأحد عن سلسلة من التوصيات شملت منح الإعلاميين والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات يوم راحة.

مؤثر ومتوتر

وقالت الوزارة في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي "كان يوم السبت مؤثرا ومتوترا للغاية"، مضيفة "نوصي بمنح موظفي تكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات ووسائل الإعلام يوم إجازة".

وخصت الوزارة موظفي الشركات التي تعمل على مدار الساعة والعاملين في مجال الإعلام الذين ينشطون في مناطق "في قلب الأحداث"، مشيرة إلى حاجتهم للراحة.

وتابع البيان "أمضى العديد من موظفي وزارة التطوير الرقمي عطلة نهاية الأسبوع في أماكن عملهم، لذا اتخذنا هذا القرار أيضا من أجل موظفينا".

المصدر : الفرنسية