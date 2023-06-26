بعد كندا.. أميركا تحقق في سبب وقوع انفجار داخلي بالغواصة تيتان

قال مسؤولون -أمس الأحد- إن خفر السواحل الأميركي يحقق في سبب وقوع انفجار داخلي في الغواصة السياحية تيتان وهي تتجه صوب حطام السفينة تيتانيك، مما أودى بحياة كل من كانوا على متنها وعددهم خمسة.

وجاء الإعلان غداة قول مجلس سلامة النقل الكندي إنه سيجري تحقيقا خاصا بشأن الانفجار الداخلي الذي تعرضت له الغواصة، وأثار تساؤلات عن طبيعة القواعد التنظيمية لمثل تلك الرحلات الاستكشافية.

وقال كبير محققي خفر السواحل الكابتن جيسون نيوباور في مؤتمر صحفي في بوسطن "هدفي الأساسي هو منع حادثة مماثلة من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز سلامة المجال البحري في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن خفر السواحل فتح تحقيقا يوم الجمعة الماضي، ويعمل مع مكتب التحقيقات الاتحادي لاستعادة الأدلة، بما في ذلك عملية إنقاذ في موقع الحطام في قاع البحر، والذي يبعد 488 مترا تقريبا عن حطام تيتانيك على بعد نحو 4 كيلومترات تحت السطح".

وقال نيوباور إنه سيطلع المنظمة البحرية الدولية ومجموعات أخرى على نتائج التحقيق "للمساعدة في تحسين ظروف السلامة لعمليات الغواصات في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن خفر السواحل على اتصال بأسر القتلى الخمسة، وأن المحققين "يتخذون جميع الاحتياطات في الموقع إذا أردنا العثور على رفات بشري".