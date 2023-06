ناشطة بريطانية تعترض احتفالا للجيش مطالبة بإغلاق مصنع أسلحة إسرائيلي

اعترضت ناشطة بريطانية موكبا للقوات المسلحة البريطانية بمدينة ليستر أمس السبت، مطالبة بإغلاق مصنع "إلبيت" الإسرائيلي للأسلحة في المدينة، الذي يُنظم ناشطون حملات ضده منذ عدة أسابيع على خلفية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

BREAKING: Armed forces parade in Leicester disrupted by a local actionist calling for Israel’s largest weapons firm to be kicked out of the city #ShutElbitDown pic.twitter.com/8XXorDJG8j

وشارك آلاف المواطنين في مدينة ليستر في استعراض القوات المسلحة السبت 24 يونيو/حزيران 2023، الذي أُقيم احتفالا بـ"يوم القوات المسلحة" السنوي في المملكة المتحدة، والذي يوافق أواخر يونيو/حزيران من كل عام.

وحملت الناشطة لافتة سوداء كبيرة كُتب عليها "أغلقوا إلبيت" (Shut Down Elbit)، وهو مصنع أسلحة إسرائيلي له عدة أفرع في مدن المملكة المتحدة، ويواجه حملات ضغط منذ سنوات عدة لإجباره على إغلاق أفرعه.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول اقتياد رجال الأمن للناشطة بعيدا في أثناء ترديدها شعارات مناهضة لمصنع "إلبيت".

وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، اندلعت كثير من الاحتجاجات ضد المصانع والمقرات التي تمتلكها شركة "إلبيت سيستمز"، أو تلك التي تسهم في تصنيع مواد مهمة في صناعة الأسلحة لمصلحة الشركة الإسرائيلية في جميع أنحاء بريطانيا.

ويوم 20 يونيو/حزيران 2022، اضطرت شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لصناعة الأسلحة لمغادرة مقرها في لندن بعد سلسلة احتجاجات مكثفة نظمتها حركة "العمل من أجل فلسطين" (Palestine Action) البريطانية التي تستهدف مقرات الشركة في المملكة المتحدة، متهمة إياها بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

BREAKING: Palestine Action has forced Elbit to abandon its London HQ at 77 Kingsway — after multiple actions against them & their landlord JLL, we have #ShutElbitDown PERMANENTLY in London! https://t.co/JYmR5ZfoOu

— Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2022