ما أبرز ردود الفعل الدولية تجاه أزمة فاغنر في روسيا؟

تواصلت ردود الفعل الدولية تجاه التطورات في روسيا، والتي تمثلت في تمرد لمجموعة فاغنر شبه العسكرية على الجيش الروسي سرعان ما تم احتواؤه بوساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

ففي واشنطن، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن بحث هاتفيا الوضع في روسيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وأضاف البيت الأبيض أن القادة أكدوا دعمهم الثابت لأوكرانيا.

كما ذكرت الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن بحث هاتفيا مع نظيره الأوكراني الوضع في روسيا، وأكد استمرار التنسيق بشأن التطورات.

كما تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظرائه في كندا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا لبحث الوضع في روسيا، وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن أوستن سيبقى على اتصال مع الحلفاء بشأن الوضع في روسيا.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن فريق الأمن القومي الأميركي أطلع الرئيس بايدن ونائبته على آخر التطورات في روسيا.

ومن بين المشاركين في اجتماع البيت الأبيض مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي ومديرة الاستخبارات القومية ومدير وكالة المخابرات المركزية والممثلة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد.

مجموعة السبع

من جهة أخرى، أجرى وزراء خارجية مجموعة السبع مشاورات بشأن الوضع في روسيا، وتضم المجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا وكندا.

في الأثناء، صرح مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري الأميركي بأن رئيس هيئة الأركان الأميركية ألغى رحلته إلى إسرائيل التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد، وإنه سيبقى في واشنطن لمتابعة الأحداث الجارية في روسيا.

وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) إن الولايات المتحدة تعتزم تأجيل فرض عقوبات جديدة على فاغنر الروسية خشية أن تبدو كأنها منحازة إلى أي طرف في روسيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الخارجية الأميركية أن الوزارة كانت تنوي الثلاثاء الإعلان عن عقوبات جديدة على القائمين على أعمال التنقيب عن الذهب في أفريقيا والتابعين لفاغنر، بما في ذلك عمليات التنقيب في جمهورية أفريقيا الوسطى.