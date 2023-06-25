عشرات القتلى والجرحى في قصف روسي على سوق للخضار بريف إدلب

أفاد الدفاع المدني في شمالي سوريا بمقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في قصف روسي استهدف سوقا للخضار في جسر الشغور بريف إدلب.

كما أفادت مصادر في المعارضة السورية بأن القصف استهدف أيضا محيط إدلب (شمال غربي سوريا).

ارتفاع حصيلة المجزرة التي ارتكبتها الطائرات الروسية في سوق للخضروات والفواكه على أطراف مدينة جسر الشغور غربي #إدلب، إلى 9 قتلى من المدنيين وأكثر من 30 مصاباً حتى اللحظة بينهم حالات خطرة، اليوم الأحد 25 حزيران.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/hekhXcPT2e — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 25, 2023

يشار إلى أن المنطقة شمال غربي سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة شهدت اتفاقا لوقف إطلاق النار برعاية روسية تركية في مارس/آذار 2022.