شاهد.. كيف تحولت قصة فاغنر سريعا من التمرد إلى التراجع؟

بعد أن حبس العالم أنفاسه وبدا أن الوضع في طريقه للاشتعال مع اقتراب قوات فاغنر من العاصمة الروسية موسكو جاءت وساطة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لتضع نهاية سريعة لتمرد المجموعة شبه العسكرية وقائدها يفغيني بريغوجين.

فقد قرر بريغوجين السبت سحب مقاتليه إلى معسكراتهم بعد يوم حافل بالتصعيد والتهديدات، وقال إن ذلك يأتي من أجل تجنب سفك الدماء.

بدورها، أعلنت الرئاسة الروسية أنه سيتم إسقاط الدعوى الجنائية ضد قائد قوات فاغنر الذي سيغادر إلى بيلاروسيا.

التقرير المرفق يلقي الضوء على تفاصيل التغير الدرامي للأحداث المتسارعة في روسيا خلال الساعات الماضية..