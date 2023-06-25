حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مكة المكرمة

يواصل حجاج بيت الله الحرام الوصول إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا الموسم.

ويؤدّي مئات آلاف الحجّاج اليوم الأحد "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة.

وقالت المديرية العامة للجوازات في السعودية إن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة بلغ أكثر من مليون و600 ألف حاج.

وفي الوقت نفسه، بدأت الداخلية السعودية تنفيذ خطة مرورية بمنع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة. وتهدف الخطة إلى ضبط عملية إدارة الحشود في الموسم.





ويتوقع أن يبلغ عدد الحجاج هذا العام نحو 2.3 مليون حاج قادمين من نحو 160 دولة، حسب وزارة الحج السعودية.

وكانت وزارة الحج السعودية أكدت أن أعداد الحجاج هذا العام تشهد العودة لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.